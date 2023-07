Šmejc: Úprk z Ruska PPF bolel, ale byl správný. Ztráty kompenzovala jiná teritoria

PPF pod vedením Jiřího Šmejce mění strategii, nový šéf skupiny chce přenést těžiště podnikání na tradiční trhy vyspělých zemí. Rychlý odchod z Ruska, který PPF stál miliardy, a postupné stažení z asijských trhů jsou toho důkazem.

Vdova po zakladateli skupiny PPF Petrovi Kellnerovi Renáta Kellnerová chce jeho dědictví zachovat a připravit děti na převzetí štafety. Uvedla to v úvodním slově Zprávy o dění v PPF za rok 2022.

„Naplno jsem uvědomila, co pro mě skupina a její podnikání znamená. Je to především zodpovědnost k manželovu odkazu, protože on celou PPF vybudoval od nuly a věnoval jí zásadní část svého života. Mým úkolem je tohle dědictví zachovat a připravit naše děti na to, aby jednoho dne - s veškerým respektem a pokorou - tuhle štafetu převzaly a nesly ji dál,“ uvedla.

Loňský rok už byl podle ní daleko víc ve znamení každodenní práce a řešení praktických problémů. Nazvala ho obdobím „hledání nové stability a cesty do budoucna“. S tím souviselo i jmenování Jiřího Šmejce do pozice generálního ředitele skupiny PPF.

Úprk z Ruska

Šmejc na Kellnerovou v úvodním slově navázal. PPF podle něj v uplynulém roce potvrdila svou dlouholetou stabilní pozici nejvýznamnějšího investičního holdingu ve střední Evropě. Měla dostatek odbornosti i energie, aby správně reagovala na problémy, které rychle se měnící svět přinášel, a dokázala, že se umí vyrovnat i se zcela mimořádnými překážkami, dodal.

Tou pravděpodobně nejvýznamnější výzvou byl podle Šmejce rychlý odchod z ruského finančního trhu. „Otázkou přitom nebylo, zda odejít (to bylo od počátku jasné a já mohu pouze z opakovat, že to považuji za jakési vyjádření dobrých mravů), ale jak to udělat. Nakonec se nám podařilo opustit ruský trh v rekordně krátké době a finanční ztrátu s tím spojenou navíc z velké části vykompenzovat podnikatelskými úspěchy v jiných sektorech a v dalších teritoriích,“ uvedl.

A postupný odchod z Asie

Úspěšné stažení z ruského trhu mělo podle něj ještě jeden uspokojivý účinek. Jasně potvrdilo, že odhodlání skupiny PPF přenést těžiště podnikání na tradiční trhy vyspělých zemí, které z pohledu PPF reprezentují především trhy států Evropské unie, není pouhou proklamací, ale je myšleno doslovně a naprosto vážně. „S tímto trendem souvisí i postupný prodej našich aktiv ve východní Asii,“ podotkl.

Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Do skupiny patří například splátková společnost Home Credit, dále Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll.

