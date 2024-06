Jan Hlavsa: Zájem o DIP roste pomalu? Je to úplně normální, dejte tomu pár let

Po zhruba půl roce od uvedení dlouhodobého investičního produktu (DIP) na trh je čas na zhodnocení, jaký je o něj mezi Čechy zájem. Je jasné, že DIP zatím žádnou rychlou revoluci v přípravách Čechů na důchod nepřinesl. Média ale nedávno referovala o tom, že zájem o DIP je chabý. A to podle mě není úplně pravda.

Reklama

Média se v poslední době finančních společností ptala na to, kolik produktů v režimu DIP už s klienty uzavřely, a došla k hrubému součtu, že po ani ne půl roce od uvedení novinky na český trh jich je mezi 40 a 50 tisíci. Podle mnohých poskytovatelů DIPu je prý zájem pod očekáváním a nelichotivě působí také srovnání počtu DIPů s počtem penzijních fondů, kterých se účastní přes 4,2 milionu lidí.

Nemyslím si, že je správné zájem o DIP rámovat tímto způsobem. Poptávka o něj je totiž adekvátní. Pokud bych se měl uchýlit ke srovnávání s doplňkovým penzijním spořením (což dělám nerad, vzhledem k tomu, že jde o dost odlišný produkt), tak bych měl srovnávat nárůst klientů za podobné období. Když se v roce 2013 zavedlo doplňkové penzijní spoření, tak za první půlrok nasbíralo necelých 31 tisíc, tedy znatelně méně než za prvního půl roku DIP.

Od té doby si doplňkové penzijní spoření zřídilo skoro 1,8 milionu účastníků. Není tedy vyloučené, že během let se i do DIPu pustí významný podíl tuzemské populace a bude představovat jeden z pilířů důchodového systému. Anebo taky ne, zejména pokud jediné, co se bude společnost o DIPu nedlouho po jeho uvedení na trh doslýchat, že o něj není bůhvíproč zájem.

Dvě pětiny Čechů spoření na stáří neřeší. Podporovaný DIP by to mohl změnit Money Na penzi si nespoří 42 procent Čechů, nejčastěji ti, kteří budou mít v budoucnu důchod nejnižší. Do penzijního spoření si ti, kteří spoří, uložili šest procent svých peněz, zatímco 65 procent financí drží pro případ nenadálé potřeby na běžném či spořicím účtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Asociaci pro kapitálový trh ČR provedla mezi tisícovkou respondentů počátkem roku agentura Perfect Crowd. Na penzi si podle průzkumu nespoří především mladší lidé a často také lidé se základním vzděláním, kteří mívají nejnižší příjmy, a tedy i penze. ČTK Přečíst článek

Reklama

Je potřeba komunikovat výhody DIP

Právě teď je zásadní, aby se k lidem dostávaly o DIPu správné a úplné informace. Stát novinku, která má být do budoucna zásadním pomocníkem pro neudržitelný systém státních penzí, výrazněji nepropagoval. Je to tedy na společnostech, zaměstnavatelích a médiích, aby věcně vysvětlili, jak DIP funguje a jaké má například oproti penzijku výhody.

Nemusí být snadné se v tom vyznat – přeci jen DIP je pouze režim a finančních produktů, které v něm mohou fungovat, je nespočet. Od investování do různých cenných papírů, fondů, ETF ale i neinvestičních produktů, jako je obyčejné spoření.

Pokud se tedy bavíme o zájmu lidí o DIP, tak je problematické o něm mluvit obecně, protože zatímco například o spořicí účet v režimu DIP zájem opravdu velký být nemusí, tak o investování do ETF ano.

Fondee například uzavřelo přes 1000 DIPů, což mi nepřijde vůbec málo vzhledem k tomu, že celkově jsme dosud od vzniku nasbírali 15 tisíc klientů. Společností nabízejících investování do ETF fondů v režimu DIP, které si zájem lidí pochvaluje, je víc.

Zkrátka nevidím důvod, proč by se měl dosavadní zájem o DIP vykládat jako slabý či pod očekáváními. Není to úplně pravda a nikomu to nepomáhá, zejména pak střadatelům, kteří mohou zbytečně pojmout nedůvěru k něčemu, co jim má pomoci se zabezpečit na stáří.

Finanční poradkyně Iva Flídrová: Na státní penzi již nelze spoléhat Money Vláda od letoška umožňuje lidem odepisovat si z daňového základu až 48 tisíc, pokud stejnou částku neprošustrují, ale pošlou ji na dlouhodobé investice. Takzvaný dlouhodobý investiční produkt má být jednou z cest, kterými si lidé zajistí další peníze do důchodu a nebudou jen spoléhat na státní penzi. „Demografický vývoj je jasný, spoléhat na státní důchod nebude do budoucna moudré,“ uvedla finanční poradkyně společnosti 4fin Iva Flídrová v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS. Stanislav Šulc Přečíst článek