Fair Credit Czech nehrál fér. ČNB zakázala firmě půjčovat peníze

Poskytovatel nebankovních půjček opakovaně porušil zákonné povinnosti. ČNB společnosti Musí zaplatit Fair Credit Czech odebrala oprávnění poskytovat lidem rychlé půjčky a uložila jí milionovou pokutu.

Česká národní banka (ČNB) odebrala oprávnění k činnosti nebankovnímu poskytovateli úvěrů Fair Credit Czech. Zároveň firmě uložila pokutu milion korun. ČNB své rozhodnutí zdůvodnila tí, že firma opakovaně porušila povinnosti, které jí ukládá zákon. Rozhodnutí je pravomocné, od dnešního dne tak Fair Credit Czech nesmí poskytovat nové spotřebitelské úvěry.

Firma loni dostala od ČNB pokutu tři miliony korun za porušení zákona o spotřebitelském úvěru. Nové řízení podle centrální banky ukázalo, že společnost své povinnosti nadále neplnila, když nevedla správné a úplné účetnictví ani řádnou evidenci poskytnutých spotřebitelských úvěrů.

Fair Credit Czech nesmí ode dneška poskytovat nové spotřebitelské úvěry, včetně toho, že by stávajícím spotřebitelům odkládala splatnost dříve poskytnutých úvěrů. Pokud by firma nové úvěry poskytla, nahlíželo by se na ně jako na neúročené a firma by neměla nárok ani na jiné platby spojené s poskytnutím úvěru. Společnosti by navíc v takovém případě hrozila od ČNB pokuta až 20 milionů korun.

Centrální banka upozornila, že Fair Credit Czech může i po odebrání oprávnění vymáhat dříve poskytnuté úvěry. Může také provádět činnosti, které souvisí s ukončením aktivit poskytovatele spotřebitelských úvěrů.

