Fiasko elitní ukrajinské brigády. Už z výcviku ve Francii zběhly desítky vojáků

Desítky z přibližně 2000 ukrajinských vojáků, kteří absolvovali výcvik ve Francii, dezertovaly za pobytu v západoevropské zemi. Napsala to dnes agentura AFP s odvoláním na činitele francouzské armády, který potvrdil informace některých médií publikované v minulých týdnech. Zmíněný zdroj dodal, že francouzské úřady nemají pravomoc ukrajinské zběhy zadržet. Francouzské ministerstvo obrany požádalo Kyjev o vysvětlení záležitosti, uvedla agentura.

Francie se loni v rámci vojenské podpory země bránící se již téměř tři roky ruské agresi podílela na výcviku členů 155. mechanizované brigády pojmenované po Anně Kyjevské. Ukrajina loni vytvořila tuto a několik dalších jednotek ve snaze posílit své ozbrojené síly v obraně proti početně silnější ruské invazní armádě. Jednotku mělo tvořit až 4500 vojáků, přičemž Francie vycvičila téměř polovinu z nich a poskytla jí také vojenské vybavení.

Ukrajinská média však nedávno popsala hromadné dezerce z této brigády. Například podle renomovaného ukrajinského novináře Jurije Butusova, jenž působí jako šéfredaktor portálu Censor.net, dezertovalo na 1700 vojáků brigády dříve, než se dostalo do boje. Padesátka mužů uprchla ještě při výcviku ve Francii, uvedl.

„Bylo tu jisté množství zběhnutí, ale je to okrajový počet vzhledem k množství vycvičených,“ sdělil dnes nejmenovaný francouzský činitel AFP. Šlo podle něho o desítky lidí.

Zmíněný zdroj uvedl, že Francie nemá zákonnou možnost Ukrajince zadržet za zběhnutí z jejich vlastní armády a ukrajinští vojenští činitelé mají na francouzském území pouze pravomoci spojené s vojenským výcvikem.

Francouzské ministerstvo obrany podle AFP požádalo Kyjev o vysvětlení situace. „Ukrajinci jsou svrchovaní v používání svých vojenských prostředků, ale ta brigáda nebyla vycvičena ve Francii proto, aby se rozpadla,“ dal najevo rozladění vojenský zdroj agentury.

Ukrajinské úřady minulý týden oznámily, že začaly dění kolem brigády vyšetřovat. Vedle dezercí se zabývají také údajnými případy zneužití moci.

Rusko zahájilo rozsáhlou invazi do země 24. února 2022. Bezprostředně po vpádu ruských vojsk narukovalo mnoho Ukrajinců do armády dobrovolně. Země však později začala čelit nedostatku vojáků, kteří vlast brání před větší a lépe vybavenou ruskou invazní armádou. Obě strany také podle dostupných informací zaznamenaly vysoké ztráty. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj loni podepsal zákon, jenž mění pravidla mobilizace a má usnadnit povolávání mužů do zbraně. Snížil také povolávací věk z 27 na 25 let.