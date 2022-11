Eurozóna se řítí do recese, možná i do krize. Zotavení bude totiž pomalé

Ekonomika eurozóna v příštích měsících pravděpodobně vstoupí do recese, která nebude mírná. Následné hospodářské oživení navíc bude obtížné a jen pomalé. Předpovídají to ekonomové z předních světových bank. Členské země eurozóny se nyní potýkají s energetickou krizí, za kterou částečně stojí válka na Ukrajině. Vysoké ceny energií tlačí vzhůru inflaci, což nutí Evropskou centrální banku (ECB) ke zvyšování úrokových sazeb.

Reklama

„Spotřebitelská důvěra se zhoršila tak výrazně, že recese pravděpodobně nebude mírná,” řekl televizi CNBC hlavní ekonom banky Berenberg Holger Schmieding. Předpověděl, že hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny v letošním čtvrtém čtvrtletí a v prvním čtvrtletí příštího roku výrazně klesne. Celkový rozsah tohoto poklesu podle něj dosáhne 1,7 procenta. Hospodářská recese se obvykle definuje jako nejméně dvě čtvrtletí poklesu ekonomiky za sebou.

Ekonom Spyros Andreopoulos z francouzské banky BNP Paribas předpověděl, že hospodářská recese v eurozóně bude výraznější, než předpokládá ECB. „Vidím nebezpečí, že recese by mohla pokračovat i ve druhém čtvrtletí příštího roku,” dodal. Poukázal na negativní dopady energetické krize a zpřísňování měnové politiky.

Je to tady. Ekonomika Česka rostla opět pomaleji, je na prahu recese Money Česká ekonomika ve 3. čtvrtletí letošního roku vzrostla meziročně o 1,6 procenta. Proti předchozímu čtvrtletí se hrubý domácí produkt (HDP) naopak snížil o 0,4 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ), který jej zveřejnil na webu. V prvním čtvrtletí česká ekonomika meziročně vzrostla o 3,7 procenta. Podle analytiků tak česká ekonomika vstupuje do recese. ČTK, duk Přečíst článek

Hospodářský útlum v eurozóně ale podle ekonomů nebude tak výrazný jako v době globální finanční krize nebo za pandemie nemoci covid-19. V roce 2009 ekonomika eurozóny v důsledku globální finanční krize klesla o 4,4 procenta a v roce 2020 se kvůli pandemii propadla dokonce o 6,1 procenta.

Současná prognóza ECB předpokládá, že HDP eurozóny se v příštím roce zvýší o 0,9 procenta po letošním nárůstu o 3,1 procenta. Aktualizované hospodářské prognózy ECB zveřejní příští měsíc.

Reklama

Oživení bude pomalé

Přední americká investiční banka Morgan Stanley předpovídá, že ekonomika eurozóny v příštím roce klesne o 0,2 procenta. Výrazně by k tomu mělo přispět Německo, kde se HDP podle banky sníží o 0,7 procenta. „Situace na trhu se zemním plynem zůstává napjatá a ceny zřejmě zůstanou zvýšené. Rozpočtová podpora je výrazná, inflace má však negativní dopady na zisky firem a na reálné příjmy domácností, což snižuje investice a spotřebu,” uvedli analytici Morgan Stanley.

Ekonomika EU prudce zabrzdila, růst je těsně nad nulou Money Ekonomika Evropské unie ve třetím čtvrtletí stoupla proti předchozím třem měsícům podle sezonně přepočtených údajů o 0,2 procenta. Je to výrazné zpomalení proti druhému čtvrtletí, kdy ekonomika vzrostla o 0,7 procenta. Ve svém rychlém odhadu to uvedl evropský statistický úřad Eurostat. V meziročním srovnání pak hrubý domácí produkt (HDP) stoupl o 2,4 procenta, zatímco ve druhém čtvrtletí se zvýšil o 4,3 procenta. ČTK, duk Přečíst článek

I v případě, že hospodářská recese v eurozóně skončí už v prvním čtvrtletí příštího roku, zůstane podle ekonomů situace v dalších měsících obtížná. „Očekávám, že oživení bude pomalé,” uvedl ekonom Marco Valli z největší italské banky UniCredit. Dodal, že jednou z hlavních brzd oživení budou vysoké úrokové sazby. Příští rok podle něj pro ekonomiku eurozóny rozhodně nebude snadný.

Pomalé hospodářské oživení očekává rovněž ekonom Felix Hufner z největší švýcarské banky UBS. Upozorňuje, že evropským zemím se sice před letošní zimou podařilo naplnit zásobníky plynu, ale v příštím roce si budou muset zajistit nové zdroje, aby nahradily výpadek dodávek z Ruska.

ECB dnes v souvislosti s výrazným zdražováním energií, vysokou inflací a slabým hospodářským růstem varovala před vzestupem rizik pro finanční stabilitu eurozóny. „Lidé a podniky už pociťují dopad růstu inflace a zpomalování ekonomické aktivity,” uvedl viceprezident ECB Luis de Guindos ve zprávě o hodnocení finanční stability eurozóny. „Naším názorem je, že rizika pro finanční stabilitu se zvýšila, zatímco technická recese v eurozóně se stává pravděpodobnější,” dodal.

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí za v posledních měsících dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let – v Česku byla v září nejvyšší od prosince 1993, na Slovensku je nejvýše od roku 2000, v Británii a USA od začátku osmdesátých let, v Německu nejvyšší za posledních 70 let, v eurozóně od zavedení eura v roce 1999. Turecká inflace dokonce v říjnu dosáhla 24letého maxima ve výši 85,5 procenta. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

ECB minulý měsíc ve snaze dostat inflaci pod kontrolu znovu zpřísnila měnovou politiku. Svou základní úrokovou sazbu zvýšila o dalších 0,75 procentního bodu na dvě procenta, maximum od roku 2009. Člen Rady guvernérů ECB a guvernér italské centrální banky Ignazio Visco dnes uvedl, že ECB bude ve zvyšování úroků pokračovat. Dodal však, že nabírají na síle důvody k přechodu na méně razantní zpřísňování měnové politiky.

Ekonomika si letos povede lépe, příští rok nastane „mírná recese“, varuje ministerstvo financí Money Ministerstvo financí (MF) v nové makroekonomické prognóze zlepšilo letošní odhad růstu hrubého domácího produktu na 2,4 procenta. V srpnu odhadovalo růst 2,2 procenta. V příštím roce čeká hospodářský pokles o 0,2 procenta. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl, že ekonomika začala klesat ve třetím čtvrtletí, mezikvartální pokles předpokládá i v posledním čtvrtletí letošního a v prvním čtvrtletí příštího roku. ČTK Přečíst článek