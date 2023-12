EU znásobí humanitární pomoc Palestině. Do Gazy pošle miliardy

Evropská komise poskytne palestinské samosprávě přes 118 milionů eur (téměř tři miliardy korun). Peníze jsou určeny na mzdy tamním úředníkům, sociální dávky pro potřebné rodiny, ale pro nemocnice ve východním Jeruzalémě, uvedla Evropská komise v prohlášení.

„Situace v Gaze a na Západním břehu, včetně východního Jeruzaléma, je velmi znepokojivá. Naši humanitární pomoc jsme zčtyřnásobili. Po pečlivém přezkoumání našich finančních prostředků nyní oznamujeme rovněž poskytnutí tolik potřebné pomoci palestinské samosprávě,“ uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Evropská unie poskytuje Palestincům v Pásmu Gazy i na okupovaném Západním břehu Jordánu humanitární moc dlouhodobě. V reakci na aktuální vývoj situace v oblasti letos EU navýšila původně přislíbenou humanitární pomoc na čtyřnásobek a Palestincům poslala pomoc za 103 milionů eur (přes 2,5 miliardy korun).

Příští rok by tato podpora měla dosáhnout přes 125 milionů eur (více než tři miliardy korun). Tyto finance mají prostřednictvím humanitárních organizací pomoci vyřešit akutní humanitární krizi v Pásmu Gazy, kde proti sobě už dva měsíce bojuje palestinské radikální hnutí Hamás a izraelská armáda.

