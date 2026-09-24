Trump narazil u soudu. CNN, Politico a MS Now se vracejí do Bílého domu
Donald Trump narazil ve svém dalším střetu s americkými médii. Federální soudce nařídil Bílému domu na 14 dní obnovit akreditace CNN, MS Now a Politico a uvedl, že jejich odebrání bylo zřejmě protiústavní. Spor vyvolal i solidaritu dalších televizí, které kvůli zákazu dočasně přestaly dodávat společné záběry z prezidentových akcí.
Americký prezident Donald Trump musí dočasně obnovit novinářům CNN, MS Now a serveru Politico přístup do Bílého domu. Federální soudce Tim Kelly rozhodl, že zákaz bude na 14 dní pozastaven, aby se zachoval dosavadní stav, než soud případ podrobněji prozkoumá.
Podle soudce bylo odebrání novinářských průkazů zřejmě protiústavní. Kelly upozornil především na to, že média o akreditace přišla bez řádného procesu. „Jednotlivci musí obdržet oznámení a mít možnost se vyjádřit,“ uvedl.
CNN tvrdí, že možnost odvolat se proti rozhodnutí dostali její novináři oficiálně až několik dní poté, co jim byly akreditace odebrány.
Americký prezident Donald Trump podporuje zákaz vývozu dieselu ze Spojených států. Krok, který má ulevit americkým řidičům, by však mohl výrazně prodražit tankování v Evropě. V Česku by úplný zákaz mohl zvednout cenu nafty přibližně o pět až sedm korun za litr, v krajním scénáři až o deset korun. Ani chystaná daňová úleva a regulace cen by takový šok plně nevyrovnaly.
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Názory
Americký prezident Donald Trump podporuje zákaz vývozu dieselu ze Spojených států. Krok, který má ulevit americkým řidičům, by však mohl výrazně prodražit tankování v Evropě. V Česku by úplný zákaz mohl zvednout cenu nafty přibližně o pět až sedm korun za litr, v krajním scénáři až o deset korun. Ani chystaná daňová úleva a regulace cen by takový šok plně nevyrovnaly.
Trump mluvil o „fikci a lžích“
Trump zákaz oznámil 18. září na sociálních sítích. Uvedl tehdy, že CNN, MS Now a Politico by neměly mít právo „soustavně psát a přinášet fikci a lži“. Později varoval, že zákaz by mohl postihnout i další média, která označuje za „fake news“.
Bílý dům v dopisech zaslaných redakcím tvrdil, že trojice médií šířila „ověřitelné nepravdy o národní bezpečnosti a dalších otázkách“ a zveřejňovala citlivé či utajované informace. Právníci ministerstva spravedlnosti pak zákaz před soudem obhajovali také bezpečnostními důvody.
Kelly ale už během předchozího jednání podle agentury Bloomberg působil vůči této argumentaci skepticky.
CNN, MS Now a Politico ve své žalobě tvrdí, že Trumpovo rozhodnutí představovalo nezákonnou odvetu za způsob jejich zpravodajství a porušilo první dodatek americké ústavy, který chrání svobodu projevu a tisku. Zákaz podle nich „bezostyšně diskriminuje na základě redakčního názoru“.
Současně se odvolávají na pátý dodatek a právo na řádný právní proces.
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Další televize se postavily za CNN
Spor zasáhl i fungování takzvaného prezidentského press poolu. ABC, CBS, NBC a Fox News v reakci na zákaz oznámily, že ze solidarity se svými kolegy dočasně přestanou zajišťovat společné televizní pokrytí prezidentových akcí.
V pondělí tak fakticky bojkotovaly Trumpovo slavnostní otevření nového heliportu u Bílého domu.
Na stranu CNN, MS Now a Politico se postavily i desítky dalších zpravodajských organizací. Podpůrné soudní podání podepsaly mimo jiné Bloomberg News, Dow Jones a Reuters.
Spojené státy si novou dohodou s Dánskem a Grónskem výrazně posilují bezpečnostní pozici v Arktidě. Ujednání umožní Američanům rozmístit na ostrově části systému protiraketové obrany Golden Dome a podle Donalda Trumpa jim dává trvalou kontrolu nad bezpečností Grónska. Současně počítá s tím, že pokud by se ostrov někdy osamostatnil od Dánska, zůstane součástí NATO.
USA si pojistily Grónsko. Dohoda počítá s Golden Dome i setrváním ostrova v NATO
Politika
Spojené státy si novou dohodou s Dánskem a Grónskem výrazně posilují bezpečnostní pozici v Arktidě. Ujednání umožní Američanům rozmístit na ostrově části systému protiraketové obrany Golden Dome a podle Donalda Trumpa jim dává trvalou kontrolu nad bezpečností Grónska. Současně počítá s tím, že pokud by se ostrov někdy osamostatnil od Dánska, zůstane součástí NATO.
Není to první Trumpův spor s médii
Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství považuje za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti několika redakcím a útočil také na jednotlivé novináře.
Už loni v únoru jeho administrativa vyřadila novináře agentury AP z některých akcí v Bílém domě a z cest prezidentským letounem Air Force One. Důvodem bylo rozhodnutí agentury dál používat označení Mexický záliv poté, co jej Trump přejmenoval na Americký záliv.
AP se proti omezení rovněž obrátila na soud a tento spor pokračuje.
Bílý dům mezitím naznačil, že chce větší část informování o prezidentových aktivitách přesunout na vlastní web, kde plánuje formát nazvaný „Trump TV: The Essentials Station“.