Babiš vrací seniorům a studentům levnější jízdné. Populismus, hřímá opozice
Vláda Andreje Babiše se dohodla na zvýšení slev na jízdném pro seniory a studenty ze současných 50 na 75 procent, a to od července příštího roku. Kolik to bude stát státní kasu, premiér neřekl. Opozice už ale bije na poplach. Podle šéfa ODS Martina Kupky jde o čistý populismus, na který si vláda bude muset půjčit.
Senioři a studenti budou od července příštího roku cestovat veřejnou dopravou levněji. Vládní koalice se dohodla, že jim zvýší slevy na jízdném ze současných 50 na 75 procent. V pořadu Press klub Frekvence 1 to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Stát tak bude znovu hradit tři čtvrtiny ceny jízdného.
Zvýšení slev patří mezi sliby z programového prohlášení vlády. Na kolik toto opatření vyjde státní kasu Babiš neupřesnil. Ještě při zářijovém schvalování návrhu rozpočtu na příští rok však ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) upozorňoval, že jeho resort na vyšší slevy nemá vyčleněné peníze. Koalice proto bude muset potřebné prostředky zřejmě přesunout z jiných rozpočtových kapitol. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu už totiž změnit nemůže.
Kupka: Babiš rozdává miliardy, které nemá
Rozhodnutí vlády ostře kritizuje předseda opoziční ODS a bývalý ministr dopravy Martin Kupka. Podle něj jde o populistický krok, který dále zatíží veřejné finance.
„Slevy jsem jako ministr snížil na 50 procent. Nebylo to populární, bylo to potřeba. Babiš teď miliardy rozdá zpátky, a to v době, kdy jeho vláda zadlužuje zemi rychleji, než člověk mrkne okem! Na slevy nemá peníze v rozpočtu, má je jen na dluh. Studentům tak dnes zlevní jízdenku a účet mu pošle za pár let i s úroky,“ uvedl Kupka na síti X.
Babiš vysvětlil, že slevy se zvýší až od července, nikoli od začátku roku, aby měli dopravci dostatek času na přípravu. Bednárik navíc požaduje zpřísnění kontrol. Stát totiž dopravcům proplácí slevy podle počtu prodaných jízdenek, aniž by měl jistotu, že byly všechny skutečně využity.
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Návrat k Babišovu modelu z roku 2018
Pětasedmdesátiprocentní slevy nejsou novinkou. Poprvé je zavedla předchozí Babišova vláda v září 2018. Kabinet Petra Fialy je následně od dubna 2022 snížil na 50 procent s argumentem, že původní nastavení bylo nehospodárné.
I při současných nižších slevách jde o výraznou zátěž pro státní rozpočet. Jen loni vyplatil stát dopravcům na kompenzacích více než pět miliard korun. Náklady plánovaného zvýšení zatím vláda nezveřejnila.
Vláda přidá i sportu. Schodek má narůst na 386 miliard
Vyšší slevy na jízdném nejsou jedinou změnou, kterou koalice při úpravách rozpočtu připravuje. Babiš oznámil také dohodu o navýšení výdajů na sport o 1,5 miliardy korun. Další dvě miliardy korun má získat ministerstvo zemědělství, a to na úkor resortu životního prostředí.
Vláda přitom počítá s výrazným zvýšením rozpočtového schodku. Zatímco letos má deficit dosáhnout 310 miliard korun, v příštím roce návrh předpokládá 386 miliard. Poslanci již základní parametry rozpočtu schválili v prvním čtení. Ve středu mohou v rámci druhého čtení navrhovat přesuny peněz mezi jednotlivými kapitolami.
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