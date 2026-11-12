Black Friday může e-shopy bolet. Drahá doprava a nevyzvednuté balíky ukusují zisky
Zákazníci loví slevy, e-shopy počítají náklady. Letošní Black Friday připadá na 27. listopadu, nákupní kampaně už ale běží. Placené doručení podle dat Skip Pay meziročně zdražilo o desetinu a další peníze obchodníkům spolknou balíky, které si nikdo nevyzvedne. Rekordní počet objednávek tak ještě nemusí znamenat rekordní výdělek.
Plné nákupní košíky ještě nezaručují plnou pokladnu. Internetové obchody vstupují do hlavní nákupní sezony s dražší dopravou a rizikem, že se část odeslaného zboží vrátí do skladu. Zákazníci během slev objednávají z několika e-shopů současně, porovnávají nabídky a někdy si nákup rozmyslí dřív, než zásilka dorazí. Obchodníkovi pak místo tržby zůstane účet za vyřízení objednávky, balení a přepravu tam i zpět.
Samotný Black Friday letos připadá na pátek 27. listopadu, slevové kampaně však začaly s předstihem. Alza je spustila už na konci října, Notino nabízí čtyři týdny zlevněných parfémů a kosmetiky. Boj o zákazníka se tak protahuje na několik týdnů. Vedle výše slev v něm může rozhodovat i částka, která k ceně zboží přibude v posledním kroku objednávky.
Za doručení o desetinu víc
Doprava po dvou měsících zlevňování znovu podražila. Podle Skip Pay Indexu dopravy zaplatili zákazníci v říjnu za placené doručení v partnerských českých e-shopech průměrně 85,24 koruny. To je o pět korun, tedy o 6,2 procenta, více než v září. Meziročně cena vzrostla o 10,3 procenta a říjnová hodnota byla třetí nejvyšší v letošním roce.
Náklady přesto rostou i na straně dopravců. GLS zvýšila palivový příplatek ze zářijových 17 procent na říjnových 19,5 procenta, Zásilkovna z 18,5 na 19,5 procenta. U PPL dosahoval říjnový palivový příplatek 21,3 procenta. Přidávají se také sezonní poplatky: například DPD od začátku listopadu do konce prosince účtuje příplatek šest korun za běžnou zásilku a tři koruny za doručení do výdejních míst a boxů.
Doprava zdarma? Někdo ji zaplatit musí
„Doprava začala znovu zdražovat ještě před hlavním náporem vánočních objednávek. Pro e-shopy to znamená, že letošní Black Friday nemusí být jen soubojem o největší slevy, ale také o nejvýhodnější doručení,“ říká David Filippov, šéf obchodu Skip Pay. Očekává, že obchodníci budou dopravu zdarma častěji podmiňovat minimální hodnotou nákupu nebo ji nabídnou jen během vybraných akcí. Další možností je zvýhodnit doručení do boxů a výdejních míst.
Právě cena přepravy přitom může rozhodnout, u koho zákazník nakoupí. Podle říjnového průzkumu Ipsos pro ui42 by v modelové situaci, kdy dva e-shopy nabízejí stejné zboží za stejnou cenu, dalo 65 procent českých respondentů přednost dopravě zdarma. Pro obchodníky je tak doručení další možností, jak svou nabídku odlišit, aniž by dál zlevňovali samotný výrobek. Musí však spočítat, zda jim po zaplacení přepravy zbude dostatečná marže.
Složitější pozici mají podle Filippova menší e-shopy, které u dopravců nedosáhnou na tak výhodné podmínky jako velcí hráči. Jejich prostor pro další slevy je proto omezený. „Otázkou ale zůstává, kolik si z rostoucích nákladů na doručení mohou dovolit zaplatit ze svého,“ dodává.
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Balík se vrací. Účet zůstává
Další náklady vznikají ve chvíli, kdy si zákazník zásilku vůbec nevyzvedne. Někdy najde levnější nabídku, jindy si nákup rozmyslí nebo na objednávku zapomene. E-shop už ale zaplatil její vyřízení, zabalení a odeslání. Po návratu balíku musí navíc uhradit zpětnou přepravu, zboží zkontrolovat a znovu naskladnit.
Po celou dobu přitom nemůže výrobek nabídnout jinému zájemci, což je během časově omezených slev další komplikace. Podle starších údajů Shoptetu z roku 2022 zůstávají běžně nevyzvednutá přibližně tři procenta zásilek, u některých e-shopů však může jít až o deset procent. Průzkum společnosti DODO zase ukázal, že během vánoční sezony 2024 řešilo zvýšené množství nedoručených či nevyzvednutých zásilek přes třicet procent obchodníků. S rostoucím počtem objednávek navíc mohou celkové náklady stoupat, i když se podíl nevyzvednutých balíků nezmění.
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Dobírka může spolknout statisíce
Zvláštní riziko představuje dobírka, u níž zákazník předem nic neplatí. Může si tak objednat stejné zboží z několika obchodů a převzít pouze zásilku, která dorazí jako první. Jak v srpnu upozornily Novinky, některé e-shopy evidují u dobírek vyšší podíl nevyzvednutých balíků než u objednávek zaplacených předem. Náklady na ostatní zásilky pak zůstávají obchodníkům.
Český e-shop se sportovními brýlemi VIF letos na jaře dobírku úplně zrušil poté, co až dvacet procent takto odeslaných zásilek zůstávalo nevyzvednutých. Podle Jakuba Lorence z vedení společnosti znamenala každá z nich ztrátu přibližně 300 korun kvůli balení, dopravě a zpětné přepravě. Za rok tak obchod přicházel o statisíce korun.
Filippov jako alternativu zmiňuje odložené platby, které Skip Pay poskytuje. Zákazník díky nim může zaplatit až po převzetí a kontrole zboží, zatímco e-shop podle něj dostane peníze hned po nákupu. Jako příklad uvádí obchod Bosonožka, kde po zavedení odložených plateb podle Skip Pay klesl počet nevyzvednutých dobírek téměř o čtyřicet procent.
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