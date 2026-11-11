Teď se ukáže, jak moc jde o Green Deal. EU našla suroviny, ale leží pod vzácnými mokřady
Evropa chce snížit závislost na Číně v dodávkách kritických surovin, ve Finsku ale narazila na vlastní ekologická pravidla. Strategický projekt Sakatti by mohl výrazně zvýšit těžbu mědi a niklu, jenže část ložiska leží pod vzácnými mokřady chráněnými evropskou legislativou. Případ tak prověří, jak vážně EU myslí zároveň Green Deal, ochranu přírody i surovinovou soběstačnost.
Evropská unie chce omezit závislost na Číně v dodávkách mědi, niklu a dalších kritických surovin, jeden z klíčových projektů ale naráží na její vlastní ekologická pravidla. Jak píše Politico, ve Finsku se rozhoduje o budoucnosti dolu Sakatti společnosti Anglo American, který byl označen za strategický projekt v rámci evropské politiky kritických surovin.
Pod chráněným územím Viiankiaapa leží několik nerostů ze seznamu strategických surovin EU, spolu se zlatem a stříbrem. Anglo American tvrdí, že Sakatti by mohl zdvojnásobit finskou produkci mědi a zvýšit těžbu niklu o 25 procent. Projekt by podle firmy mohl každoročně přidat téměř půl miliardy eur k výkonu finské ekonomiky. Právě měď a nikl jsou přitom klíčové pro energetiku, elektromobily, baterie i další technologie.
Volkswagen pozastavil vývoj elektrického nástupce Golfu a provozní zisk se mu propadl o 98,7 procenta. Celý evropský autoprůmysl dusí drahá práce i energie, nařízená elektrifikace a čínská konkurence.
Volkswagen předvádí všechny důvody fatální krize evropského autoprůmyslu
Názory
Volkswagen pozastavil vývoj elektrického nástupce Golfu a provozní zisk se mu propadl o 98,7 procenta. Celý evropský autoprůmysl dusí drahá práce i energie, nařízená elektrifikace a čínská konkurence.
Green Deal naráží na ochranu přírody
Problém je v tom, že část plánovaného dolu leží pod jedním z posledních evropských mokřadů svého druhu, který je součástí sítě Natura 2000. Těžba by proto vyžadovala výjimku z evropské směrnice o stanovištích. Pokud by ji Finsko udělilo, šlo by o první takový případ v historii země.
Anglo American tvrdí, že nadzemní části projektu budou mimo rezervaci a škody chce kompenzovat obnovou jiných stanovišť. Finské úřady ale upozorňují, že důl může výrazně snížit hladinu podzemní vody a poškodit biotopy i chráněné druhy. Podle jednoho z posudků by současný kompenzační plán mohl dostatečně ochránit pouze tři z 12 dotčených biotopů a druhů.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Brusel teď musí rozhodnout, co má přednost
Finská vláda požádala Evropskou komisi o stanovisko, zda lze projekt povolit navzdory pravidlům ochrany přírody. Brusel chce další informace o dopadech na životní prostředí i o tom, kolik strategických surovin může důl skutečně produkovat. Teprve poté má posoudit, zda ekonomický a strategický přínos projektu převáží nad ekologickými škodami.
Spor přichází ve chvíli, kdy Evropská komise sama zvažuje změny pravidel ochrany přírody ve snaze snížit regulatorní zátěž podniků a posílit konkurenceschopnost. Případ Sakatti tak ukazuje širší evropský problém: snaha o zelenou transformaci, ochranu přírody a menší závislost na Číně se může ve chvíli, kdy dojde na konkrétní těžbu, dostat do přímého konfliktu.