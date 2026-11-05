Elektrická koloběžka nadělá pojistnou škodu jako větší motocykl
Kolem třetí odpoledne je na silnicích největší riziko nehody, mezi měsíci vyčnívají říjen a červen. A pořádnou škodu dokáže způsobit i elektrokoloběžka. Účet může být srovnatelný s nehodou většího motocyklu. Pojišťovnám náklady na škody rychle rostou.
Náklady pojišťoven na úhradu škod z povinného ručení rostou, přestože počet dopravních nehod zůstává na stejné úrovni. Důvodem jsou stále dražší škody. Podle České kanceláře pojistitelů (ČKP) se jejich průměrná výše od roku 2017 zvýšila o 76 procent. Takzvaná škodní inflace, tedy meziroční růst nákladů na opravy, dosáhla u majetkových škod ke konci letošního června 6,7 procenta.
Za růstem stojí především vyšší ceny práce v autoservisech, dražší náhradní díly a technologická složitost oprav. Výrazně vyšší škody vznikají na novějších vozidlech, zejména na elektromobilech. V letech 2020 až 2025 vzrostla v rámci povinného ručení průměrná částka za opravu nebo totální škodu na poškozeném vozidle ze 43 na 58 tisíc korun, tedy o 34 procent.
Drahé senzory i složitější opravy
O výši škody při dopravní nehodě stále více rozhodují značka auta, jeho stáří a typ pohonu. „Statistiky podle jednotlivých značek ukazují, že část z nich zdražuje nadprůměrným tempem. Významnou roli hraje také stáří a konstrukce vozidla. Novější automobily mají kvůli dražším dílům, senzorům a složitějším opravám vyšší průměrnou škodu než starší vozy, přičemž nejvyšší náklady vykazují zejména elektromobily,“ říká pojistný matematik ČKP Petr Jedlička.
Prasklé potrubí, poškozená střecha nebo vykradená kůlna mohou po zimě majitelům chat a chalup připravit drahé jarní překvapení. Ani sjednané pojištění přitom nemusí zajistit plnou náhradu. Rozhoduje zabezpečení objektu, dodržení pojistných podmínek i to, zda zanedbaná péče nepřispěla ke vzniku škody nebo nezvýšila její rozsah.
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Prasklé potrubí, poškozená střecha nebo vykradená kůlna mohou po zimě majitelům chat a chalup připravit drahé jarní překvapení. Ani sjednané pojištění přitom nemusí zajistit plnou náhradu. Rozhoduje zabezpečení objektu, dodržení pojistných podmínek i to, zda zanedbaná péče nepřispěla ke vzniku škody nebo nezvýšila její rozsah.
Vyšší náklady na opravy moderních aut by mohly vyvažovat dokonalejší asistenční systémy, které pomáhají předcházet nehodám. Podle Jedličky se tento přínos v minulosti skutečně projevoval, zejména u novějších vozidel vyšší a vyšší střední třídy, do nichž se asistenti zaváděli nejdříve. Nyní už ale škodní frekvence, tedy riziko, že auto způsobí nehodu, stagnuje.
„V poslední době už je ale patrné, že škodní frekvence stagnuje, čili že se tento technologický efekt do jisté míry do nehodovosti už propsal. A nějaký další technologický impuls, který by šel nad rámec asistenčních systémů, zatím nevidíme,“ poznamenal Jedlička. Přínos samotných asistentů tím nezpochybňuje. Například správně fungující nouzové brzdění podle něj dokáže kompenzovat nepozornost řidiče.
Koloběžka může způsobit škodu za miliony
Významné škody mohou způsobit také elektrokoloběžky. Stroje schopné jet rychlostí přes 25 kilometrů za hodinu podléhají povinnému ručení. Od dubna 2024, kdy tato povinnost začala platit, si podle ČKP lidé pojistili 46 tisíc elektrokoloběžek. Pojišťovny ročně evidují 313 nahlášených škod v celkové výši 13,7 milionu korun a dosavadní statistiky naznačují rizikovost srovnatelnou s vyššími kategoriemi motocyklů.
Nejčastěji podle Jedličky koloběžka poškodí zaparkované auto nebo vůz na křižovatce. Náklady na opravu automobilu bývají v takových případech relativně nízké. Povinné ručení koloběžky ovšem nekryje škodu na samotném stroji ani újmu na zdraví jeho majitele, který nehodu způsobil.
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Kontrola komína stojí obvykle stovky až nižší tisíce korun. Záleží na typu zdroje tepla a stavu spalinových cest. Její zanedbání se ale může prodražit mnohem víc. Majiteli domu hrozí pokuta až deset tisíc korun a při požáru může pojišťovna pojistné plnění krátit, nebo v závažném případě úplně odmítnout.
Mnohem závažnější finanční následky může mít střet s chodcem. Pojistné plnění se při jeho zranění může vyšplhat až do desítek milionů korun. ČKP například eviduje škodu způsobenou nepojištěnou koloběžkou, jejíž výše dosahuje téměř 17 milionů korun.
Nejvíce nehod přináší říjen a odpolední provoz
Data ČKP ukazují také výrazné rozdíly podle ročního období a denní hodiny. V pracovních dnech je nejrizikovějším měsícem říjen, kdy se podle dlouhodobého průměru stane 946 nehod denně. Těsně za ním následuje červen s 940 nehodami. O víkendech a svátcích se naopak denní průměr od června do října drží poměrně stabilně mezi 447 a 469 nehodami.
Během pracovního dne připadá nejvíce nehod na dobu kolem 15. hodiny. V této hodině se odehraje 9,9 až 11,7 procenta všech nehod daného dne. V listopadu a prosinci se nehodová špička posouvá na 17. hodinu.
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