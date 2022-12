Česká ekonomika vzrostla o 1,7 procenta

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí letošního roku vzrostla meziročně o 1,7 procenta. Mezičtvrtletně naopak klesla o 0,2 procenta. Vyplývá to ze zpřesněného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Oproti předběžnému odhadu ze začátku listopadu se výsledky ekonomiky zlepšily.

Reklama

Meziroční růst HDP podpořila podle statistiků hlavně zahraniční poptávka a tvorba hrubého fixního kapitálu. Negativní vliv měly na ekonomiku výdaje na spotřebu domácností. „Na straně poptávky byla ve třetím čtvrtletí hlavním faktorem mezičtvrtletního poklesu HDP domácí poptávka. Snížily se zejména výdaje na konečnou spotřebu domácností. Zahraniční poptávka měla pozitivní vliv,” uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

„Zpřesněná čísla o HDP ukázala o polovinu mírnější mezičtvrtletní propad, než naznačoval první odhad. Přesto se výsledkem -0,2 procenta zařadilo Česko do nejhorší třetiny zemí EU,” uvedl Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Ještě hůř pak podle něj Česko dopadá při srovnání HDP s předcovidovou úrovní (4Q19), proti níž český HDP stále zaostává, a to o 0,4 procenta.

Rapper Ye odstoupil od koupi sociální sítě Parler, Twitter mu kvůli svastice zablokoval účet Leaders Americký rapper Ye, dříve známý jako Kanye West, upustil od převzetí internetové sociální sítě Parler, která je populární hlavně mezi americkými konzervativci. Ve čtvrtek to oznámila společnost Parlement Technologies, která síť vlastní. Ye nabídku ke koupi Parleru podal v říjnu, připomíná agentura AP. ČTK Přečíst článek

Ani meziročním růstem ve výši 1,7 procenta Česko neoslní. „Z hlediska struktury byl pozitivní změnou obrat do kladných čísel v meziročním příspěvku čistého exportu k HDP, a to po čtyřech obdobích propadu. Tím ovšem pozitivní zprávy končí. Dynamika investic zpomaluje, soukromá spotřeba se propadá stále hlouběji a nutnost šetřit dolehla i na spotřebu vlády. Kladný příspěvek sice přinesla tvorba zásob, to ale oslabí růst HDP v příštím roce, kdy se budou nahromaděné zásoby nutně snižovat,” dodal Sobíšek.

V právě probíhajícím kvartálu se podle ekonomů obrázek ohledně HDP zásadně nezmění. Na straně produkce se budou podniky snažit maximálně zužitkovat výhodně zafixované ceny energií. Zejména zpracovatelský průmysl tedy bude přispívat k dynamice HDP kladně, byť zůstane část produkce v neprodaných zásobách.

Reklama

Investiční produkty v ČSOB bude řídit Marcela Suchánková Zprávy z firem S účinností od 1. prosince 2022 se Marcela Suchánková stala ředitelkou české pobočky KBC Asset Management a generální ředitelkou ČSOB Penzijní společnosti. Zároveň se stala výkonnou ředitelkou Investičních produktů ve skupině ČSOB. V těchto pozicích nahradila Martina Vaška, který se v rámci skupiny ČSOB přesunul do pozice generálního ředitele Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny. nst Přečíst článek

Výdaje na konečnou spotřebu domácností se mezičtvrtletně snížily o 3,2 procenta a meziročně o 5,9 procenta, a to v nákupu trvanlivých i netrvanlivých výrobků. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí také klesly, ale mírněji - mezičtvrtletně o 0,8 procenta a meziročně o 1,2 procenta.

Hrubá přidaná hodnota (HPH), tedy výsledek rozdílu mezi produkcí zboží a služeb a náklady na produkci, ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 1,4 procenta a mezičtvrtletně klesla o 0,2 procenta. Posílil meziročně například průmysl o 3,2 procenta nebo informační a komunikační činnosti o 4,6 procenta. Naopak stavebnictví oslabilo o 0,7 procenta, obchod, pohostinství a doprava si pohoršily o 1,3 procenta a zemědělství, lesnictví a rybolov o 2,4 procenta.

Zákaz dovozu ruské ropy se blíží, Italové převzali rafinérii Lukoilu Politika Italská vláda převezme kontrolu nad největší rafinérií v zemi, která v současnosti patří ruské skupině Lukoil. Chce tím zamezit přerušení výroby poté, co v pondělí začne platit zákaz dovozu ruské ropy do Evropské unie, napsala agentura ANSA. ČTK Přečíst článek

Objem mzdových nákladů ve třetím čtvrtletí vzrostl meziročně o 6,4 procenta. Celková zaměstnanost meziročně vzrostla o 1,8 procenta, ale v porovnání s předchozím čtvrtletím klesla o 0,1 procenta. Počet odpracovaných hodin se mezičtvrtletně nezměnil a meziročně vzrostl o dvě procenta.

Prudký propad dynamiky v ekonomice je pak očekáván s přelomem roku. Na něj se zřejmě většina podniků chystá, takže by neměl přinést zásadní překvapení. Klíčová ovšem bude doba trvání zmíněného propadu. „Pokud se od února či března obnoví v tuzemsku i zahraničí poptávka, ocitneme se v módu krátké technické recese, jakou momentálně předpovídá většina analytiků. Kdyby se ale oživení poptávky odkládalo, vyvolalo by sekundární dopady včetně propouštění a odkládání investic, což by mohlo vést k hlubší recesi, než s jakou počítáme. Jedním z nejdůležitějších parametrů, které o další trajektorii ekonomiky rozhodnou, bude cena energií,” uzavřel Sobíšek.

Čipy v mozku chce Musk už brzy testovat na lidech. Věří, že nevidomým vrátí zrak Zprávy z firem Společnost Neuralink, která vyvíjí mozkové čipy, chce do půl roku zahájit klinické testy svého bezdrátového zařízení na lidech. S odvoláním na šéfa podniku Elona Muska o tom informovala agentura Reuters. Jednou z prvních funkcí, kterých Neuralink hodlá dosáhnout, je obnova zraku - podle Muska i u těch lidí, kteří se narodili slepí. Americký regulátor, bez jehož souhlasu se testy neobejdou, na žádost o komentář zatím neodpověděl. ČTK Přečíst článek