Investiční produkty v ČSOB bude řídit Marcela Suchánková

S účinností od 1. prosince 2022 se Marcela Suchánková stala ředitelkou české pobočky KBC Asset Management a generální ředitelkou ČSOB Penzijní společnosti. Zároveň se stala výkonnou ředitelkou Investičních produktů ve skupině ČSOB. V těchto pozicích nahradila Martina Vaška, který se v rámci skupiny ČSOB přesunul do pozice generálního ředitele Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

„Marcela se po skoro šesti letech, kdy byla členkou představenstva ČSOB, přesouvá do oblasti řízení investičních produktů. Bude tak zodpovědná za služby a produkty, které jsou pro naše klienty stále důležitější, a to nejen v tak dynamické době, kterou zažíváme. Marcela má dlouhodobé zkušenosti na poli spoření a investic, o to více se těším na spolupráci, díky které budeme pokračovat v našich úspěších, obchodním růstu a v inovativních řešeních, kterými pomáháme našim klientům zhodnocovat peníze a zodpovědně myslet na budoucnost,“ říká k personálním změnám Jiří Vévoda, člen představenstva ČSOB zodpovědný za oblast Řízení financí a investičních služeb.

Marcela má za sebou 25 let zkušeností v bankovnictví. Do skupiny ČSOB nastoupila v roce 1997. Prošla řadou oblastí, od komunikace až po retail a vývoj produktů. Vykonávala také roli obchodní a později generální ředitelky ČSOB Penzijní společnosti. Významné profesní zkušenosti si přináší z role členky představenstva ČSOB, kterou vykonávala mezi lety 2017 až 2022. Zde byla zodpovědná za oblasti IT, HR, Operations, Právní a Facility Management.

Marcela vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu informatiky a statistiky, obor informační management a MBA na US Business School Prague.

Marcela je vdaná, má dvě děti a dva psy. Ve svém volném čase se věnuje rodině, kondičně běhá, cvičí jógu a má ráda hory.

