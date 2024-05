Nyní si chci zlepšit časy v maratonském běhu, říká ekonom Lukáš Kovanda

Je výraznou osobností v českém mediálním prostoru. Veřejnost jej zná skrze jeho analýzy a komentáře z oblasti ekonomiky a finančních trhů. Sám o sobě ale říká, že je introvert a své soukromí si přísně střeží. Pozvání do pořadu Eva Talks, který moderuje Eva Čerešňáková, přijal hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. A co na sebe v rozhovoru prozradil? Například to, že ve volném čase se věnuje běhání a má za sebou například i newyorský maraton.

Reklama

Syn významného českého výtvarníka a konceptuálního umělce Jiřího Kovandy vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. K tomu Lukáš Kovanda říká, že jablko spadlo velice daleko od stromu. „S tátou o umění hovoříme, ale do příliš hlubokých debat se nepouštím. Přesto si s jeho pomocí začínám budovat uměleckou sbírku,” říká s tím, že to může být výborná investice. Jako investor je ale konzervativní a své portfolio staví na akciích, dluhopisech a zajímá se i o bitcoin.

Své znalosti a názory sdílí prostřednictvím médií, ale také veřejných debat a přednášek. Jeho analýzy se často zaměřují na makroekonomické trendy, geopolitické události a jejich dopad na světové trhy.

Láska k cestování

Kovanda je známý svým nekonvenčním přístupem k ekonomickým otázkám a často přináší netradiční a originální pohledy na současné ekonomické jevy. Je také autorem několika knih a článků, ve kterých se zabývá různými aspekty ekonomiky a investování. Nadhled a přehled získal i díky svým studijním pobytům v USA, Japonsku a na Novém Zélandu. „Díky cestování a studiu v zahraničí jsem poznal nové obzory a naučil se vnímat věci v souvislostech,” říká v pořadu Evy Čerešňákové.

Kolik hodin denně se věnuje práci?

Jaké má životní priority?

Co je jeho slabá stránka?

Do čeho investuje?

A proč si ke studiu vybral ekonomii?

Dozvíte se v aktuálním díle pořadu Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu článku. Ve formě podcastu ho najdete také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.