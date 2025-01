Důchodci zůstanou bez příspěvku k penzijnímu spoření

Starobní důchodci zůstanou bez státního příspěvku k penzijnímu spoření. Ústavní soud (ÚS) ve středu zamítl návrh poslanců ANO na zrušení právní úpravy, která od loňského července vyplácení zastavila u lidí pobírajících starobní důchod. Návrh se týkal konkrétně státních příspěvků k penzijnímu připojištění a doplňkovému penzijnímu spoření.

Nejde o zásah do vlastnického práva účastníků třetího penzijního pilíře, rozhodl ÚS. Právní úprava neporušila ústavní zákaz diskriminace, není ani v rozporu s principy směřujícími k ochraně spotřebitele.

„Šlo o výsledek několik let trvající veřejné diskuse, která směřovala k posílení funkce třetího penzijního pilíře jako systému dlouhodobého spoření na důchod, nikoli spoření při důchodu. Účastníci třetího penzijního pilíře tudíž nemohli legitimně spoléhat na to, že zákonodárce podporu pro účastníky s nárokem na starobní důchod do budoucna nepřehodnotí,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Zdeňka Kühna.

Pod návrh se podepsalo 71 poslanců ANO, jednala za ně Alena Schillerová. Považovali za nepřijatelné hlavně to, že změna dopadla nejen na nové, ale i na dříve uzavřené smlouvy. Opoziční poslanci proto právní úpravu pokládali za nepřípustně retroaktivní. Porušila podle nich principy právní jistoty a předvídatelnosti práva.

Podle ústavních soudců novela nesla rysy retroaktivity, avšak té přípustné. Do budoucna upravila obsah existujících právních vztahů mezi účastníky doplňkového penzijního spoření, nikomu však zpětně neodebrala nárok na státní příspěvek za období před novelizací.

Stát přestal starobním důchodcům vyplácet příspěvky od poloviny loňského roku. Ministerstvo financí v minulosti argumentovalo tím, že účelem příspěvku je motivovat lidi k tvorbě úspor pro důchodový věk. Po přiznání starobního důchodu už příspěvek ztrácí smysl.

Poslanci ANO konkrétně navrhli zrušit ustanovení zákona o doplňkovém penzijním spoření, podle kterého má nárok na státní příspěvek člověk, „kterému nebyl přiznán starobní důchod z důchodového pojištění“. Dále se návrh týkal jednoho paragrafu v zákoně o penzijním připojištění. Ten říká, že poskytování státního příspěvku k penzijnímu připojištění se řídí právě zákonem upravujícím doplňkové penzijní spoření.

