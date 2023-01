Peníze do Ruska přes nás nepošlete, hlásí tři české banky

Odchozí platby do Ruska a Běloruska blokuje další tuzemská banka. Raiffeisenbank rozeslala svým klientům upozornění, že od 15. února 2023 už to přes ní nepůjde. Ke stejnému kroku se už dříve rozhodla Moneta Money Bank a Banka Creditas. Další banky zatím zavedly důsledné kontroly. Příchozí platby jsou omezovány mnohem méně.

Trojice bankovních domů v Česku - Raiffeisenbank, Moneta Money Bank a Banka Creditas - se rozhodla definitivně ukončit veškeré transakce směrem do Ruska a Běloruska. Ostatní banky zatím všechny odchozí transakce pečlivě analyzují, omezují postupně plošné platby a zvažují, kdy k podobnému kroku samy přistoupí. Kdy se tak stane, ale uvádět nechtějí.

Odkud už peníze do Putinova Ruska neposílají

Od loňského února už do těchto dvou států z Česka neposílá žádné odchozí platby, a to v žádné měně, Banka Creditas. Podle vyjádření jejího mluvčího Ivo Měšťánka banka neprovádí ani žádný platební styk v rublech a všechny účty v této měně už stihla vypovědět.

S prvním dnem letošního roku ukončila posílání plateb tímto směrem také Moneta Money Bank, která se rozhodla stanovená omezení ještě sama nad rámec předpisů zpřísnit. „Moneta nemůže ovlivnit následnou distribuci takto zaslaných financí ani účel, pro který by tyto prostředky byly dále použity. Proto jsme se rozhodli od začátku roku přistoupit k okamžitému zastavení odchozích plateb,“ vysvětluje mluvčí banky Zuzana Filipová a ještě upřesňuje: „Mezinárodní sankce vztahující se na Rusko a Bělorusko jsou zaměřené nikoli pouze na jednotlivé osoby a entity, ale také na různé druhy zboží a služeb a na poskytování vybraných služeb občanům Ruska a Běloruska.“ Z těchto důvodů nezpracuje MONETA žádnou platbu, která by byla v rozporu s těmito omezujícími opatřeními.

Třetí bankou, která k podobným opatřením nyní přistupuje je od 15.února 2023 Raiffeisenbank. „Toto rozhodnutí se týká všech plateb i karetních transakcí bez ohledu na měnu odchozí transakce,“ oznámila banka svým klientům.

Česká spořitelna je v omezování plateb směr Rusko někde na půli cesty. Sice je ještě posílá, ale ne úplně všechny. „Od začátku ruské agrese velmi pečlivě analyzujeme každou odchozí platbu do Ruské federace z hlediska uplatňovaných mezinárodních sankcí a v řadě případů přistupujeme k blokaci konkrétních odchozích plateb," přiznává Filip Hrubý z České spořitelny. Konec plošnému zpracovávání odchozích plateb už vloni ohlásila také ČSOB, a to bez ohledu na to, o jako měnu se jedná.

UniCredit Bank platby s Ruskem uskutečňuje jen ve výjimečných případech a pokud to není v rozporu se sankcemi a interní politikou banky. Dále podle pravidel své bankovní skupiny zásadně už zhruba před třemi měsíci omezila platby s Běloruskem, takže je ani nepodporuje a ani neprovádí.

Příchozí platby jen v jiných měnách

Všechny oslovené banky zatím ještě příchozí platby přijímají, pokud nejsou v rozporu s platnými sankčními předpisy a embargo politikou vlastní bankovní skupiny. Banky ovšem mohou své klienty požádat o dodatečné informace a dokumentaci při prověřování plateb tak, aby byly v souladu s platnými sankčními opatřeními.

„Pokud by se jednalo o platbu v amerických dolarech, může si klient poslat peníze do/z Ruska nebo Běloruska jen sám sobě. Jestliže by šlo o platbu v eurech, jsme schopni odeslat/přijmout platbu pouze přes evropský zúčtovací systém TARGET2. To znamená, že ruská banka na něm musí být napojena. Většinou se jedná pouze pobočky větších evropských bank,“ doplňuje Jakub Heřmánek z Fio banky. Podle něj jsou ale takových plateb, kterým se podaří „projít“ do a z Ruska jen jednotky denně a měsíčně jich je jen zhruba padesát či šedesát. A samozřejmě všechny platby jsou podle Heřmánka monitorované a prochází kontrolami oproti aktuálně platným sankčním seznamům. Moneta uplatňuje platební embargo rovněž na dalších devět zemí a pět válečných území na Ukrajině.

Sankce za válku

V souvislosti s ruskou agresí a válečným konfliktem na Ukrajině se nicméně všechny tuzemské banky musí řídit mezinárodními sankcemi, které byly uvaleny Evropskou Unií, Organizací spojených národů, Spojenými státy americkými a Velkou Británií. Transakce s vybranými ruskými bankami na sankčních seznamech jsou ve všech měnách zcela omezeny a přísná sankční pravidla platí i pro další odchozí a příchozí platby na území těchto dvou států.

