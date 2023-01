Jaderné mocnosti nikdy neprohrávají, varoval NATO Medveděv

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv varoval Severoatlantickou alianci, že porážka Ruska na Ukrajině by mohla vyvolat jadernou válku. Podle agentury Reuters vyjádření odráží míru znepokojení Moskvy nad zvýšenými dodávkami západních zbraní Ukrajině.

„Porážka jaderné mocnosti v konvenční válce může vyvolat jadernou válku,” uvedl na Telegramu spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina Medveděv, který nyní působí jako místopředseda vlivné bezpečnostní rady. „Jaderné mocnosti nikdy neprohrály velké konflikty, na nichž by závisel jejich osud,” dodal bývalý prezident z let 2008 až 2012, jehož vyjádření na sociálních sítích byla v posledních měsících často vyhroceně protizápadní.

Představitelé NATO a dalších spojenců Ukrajiny, kteří se mají v pátek sejít na letecké základně Ramstein v Německu k rozhovorům o další vojenské podpoře Ukrajiny, by se podle něj měli zamyslet nad riziky svého počínání.

Rusko a Spojené státy jsou zdaleka největší jaderné mocnosti, vlastní přibližně 90 procent jaderných hlavic na světě. Konečné rozhodnutí o použití jaderných zbraní spočívá na prezidentu Putinovi.

Na otázku, zda Medveděvovy výroky znamenají, že Rusko eskaluje krizi na novou úroveň, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odpověděl: „Ne, to rozhodně neznamená.” Podle něj je Medveděvovo vyjádření plně v souladu s ruskou jadernou doktrínou, která umožňuje jaderný úder v reakci na „agresi proti Ruské federaci konvenčními zbraněmi, když je ohrožena samotná existence státu”.

Putin označuje ruskou „speciální vojenskou operaci” na Ukrajině za existenční boj s agresivním a arogantním Západem a v minulosti prohlásil, že Rusko použije všechny dostupné prostředky na svou obranu i ochranu svého lidu proti jakémukoliv agresorovi.

