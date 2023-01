Živě kulatý stůl: Hrozby insolvencí občanů ČR

Výsledky insolvencí za letošní rok i za období 2008 až 2022, rizika budoucích insolvencí a postoje aktérů k novele oddlužení a společenské kontexty insolvencí jsou stěžejními tématy expertního kulatého stolu Hrozby insolvencí občanů České republiky. Newstream je mediálním partnerem akce.

Diskusi, kterou pořádá společnost InsolCentrum ve spolupráci se Svazem měst a obcí (SMO) ČR, Hospodářskou komorou ČR a Poradnou při finanční tísni, můžete sledovat 3. ledna od 09:00. Otázky je možné pokládat přes Sli.do #insolvence.

O čem bude debata?

Vláda v současné době připravuje novelu insolvenčního zákona, ve které navrhuje snadné osvobození od dluhů pro všechny dlužníky za tři roky. Odborníci varují před unáhlenými kroky. Státu totiž chybí přesná data a nemá k dispozici relevantní údaje, navíc dostatečně nezmapoval negativní dopady novely.

Mají politici opravdu přijmout novelu, která:

může způsobit ztrátu věřitelů ve výši 100 miliard korun;

dopadne negativně na státní rozpočet (o 15 miliard korun mohou přijít zdravotní pojišťovny, finanční úřady, Česká správa sociálního zabezpečení);

ukáže lidem cestu, jak se vyhýbat plnění závazků;

půjde naproti k rozdělení společnosti mezi nesplácejícími a řádně splácejícími občany?

Proti návrhu novely oddlužení, který připravilo Ministerstvo spravedlnosti, se staví odborná veřejnost a také…

94 procent starostů obcí a měst;

94 procent insolvenčních soudců;

87 procent občanů.

Ke kulatému stolu zasednou ředitelka SMO ČR Radka Vladyková, ředitel Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič, ekonom a člen NERV Aleš Rod, akademik a člen Legislativní rady vlády Bohumil Havel, ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal a jednatelka společnosti InsolCentrum Jarmila Veselá.

