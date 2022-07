Další problém pro trh práce. Nezaměstnanost dál klesá. Snižuje se ale i počet volných míst

Úřady práce evidují zhruba 231 tisíc nezaměstnaných, naopak volných míst je téměř 320 tisíc. Ale například na Karvinsku je na jedno pracovní místo skoro 10 uchazečů.

Nezaměstnanost v Česku v červnu klesla opět o desetinu procentního bodu na 3,1 procenta. V evidenci úřadů práce bylo na konci měsíce 231 309 lidí, o 4159 méně než v květnu. Zaměstnavatelé nabízeli více než 319 tisíc volných míst, jejich počet se však od konce května snížil zhruba o 18 tisíc. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Loni v červnu byla nezaměstnanost 3,7 procenta.

Stále je vysoký zájem o zaměstnance ve zpracovatelském průmyslu, ale trh práce ovlivňují také sezonní činnosti. Týká se to zejména stavebnictví, zemědělství, lesnictví, rybářství, živočišné a potravinářské výroby, ale také cestovního ruchu, pohostinství, prodeje a služeb.

„V souvislosti s tím, ale i vysokým počtem míst v průmyslu, klesl počet nezaměstnaných mužů. V evidenci Úřadu práce ČR jich bylo meziměsíčně o 3477 méně, tedy celkem 105 774. V menší míře se objevují nabídky letních brigád,“ uvedl ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Práci našlo 85 tisíc ukrajinských migrantů

Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od ruského napadení Ukrajiny práci celkem 84 594 Ukrajinců, zhruba tři čtvrtiny z toho jsou ženy. Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci června tak pracovalo na území Česka 68 777 občanů Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce z nich v Plzeňském a Středočeském kraji a v Praze. Nejčastěji pracují jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě.

Najmon uvedl, že Ukrajinci nastupují hlavně na dlouho neobsazené pozice. „Případně našli uplatnění v oblasti sezónního zaměstnávání. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které potřebovali,“ podotkl.

Zároveň ale dál platí, že do ČR přicházejí především ženy, které většinou vykonávají fyzicky nenáročné činnosti. „Navíc dávají přednost krátkodobým pracovním příležitostem a s ohledem na děti také práci na jednu směnu,“ dodal Najmon.

Volných míst je dost, problém je na Karvinsku

Nejnižší nezaměstnanost zůstává nadále v Pardubickém kraji, kde bylo ke konci června bez práce 2,1 procenta lidí. Naopak v Ústeckém kraji je nezaměstnanost 4,9 procenta, nejvíce v Česku. Mezi jednotlivými okresy je na tom dlouhodobě nejlépe Praha-východ. Práci tam v červnu hledalo 1,1 procenta lidí. Pod dvě procenta se dostaly ještě okresy Praha-západ, Pelhřimov, Jindřichův Hradec, Benešov, Rychnov nad Kněžnou, Plzeň-jih, Jičín a Zlín. Na opačném konci tabulky je Karviná s osmiprocentní mírou nezaměstnanosti.

Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,7 uchazeče. Na Karvinsku je to 9,7 uchazeče, naopak v okrese Praha-východ je to jen 0,1 uchazeče.

