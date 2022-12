Auto budoucnosti jezdí jen na solární energii. Ale stojí miliony

Nizozemská společnost Lightyear zahájila jako první na světě sériovou výrobu elektromobilu, který získává energii přímo ze slunečního svitu. První model Lightyear 0 stojí 250 tisíc eur (6,1 milionu korun) a firma má již předběžné objednávky na zhruba 150 vozů, napsala agentura Bloomberg.

Lightyear plánuje vyrábět vozy v závodě společnosti Valmet Automotive Oyj ve Finsku. Začne tempem jedno auto týdně. Do druhé poloviny příštího roku by měla výroba stoupnout na pět týdně, řekl agentuře Bloomberg generální ředitel a spoluzakladatel firmy Lex Hoefsloot.

Vůz má na kapotě a střeše zakřivené solární panely. Podle Hoefsloota je schopen v létě v Amsterodamu jezdit bez nabíjení dva měsíce a v Portugalsku až sedm měsíců. Energie získaná ze slunce přidá každý den až 70 kilometrů dojezdu.

Těžké začátky

Automobily poháněné sluncem se zatím jen těžko dostávají z fáze prototypu, protože solární panely vyžadují velkou plochu. Hoefsloot dodal, že pro firmu bylo v počátcích náročné získat finanční prostředky, protože investoři se zdráhali vložit své peníze do nového konceptu.

Společnost byla založena v Nizozemsku v roce 2016. Nyní vyvíjí model Lightyear 2, jehož cena by měla začínat na 30 tisících eur (730 tisíc korun). Jeho výroba by měla začít v roce 2025.

Podivejte se na video k výrobě Lightyear 0:

Výroba Lightyear 0, zdroj: Lightyear

