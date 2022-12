Instalovali jste soláry na střechu? Pozor na podpojištění

Pokud jste se rozhodli být energeticky co nejvíce soběstační a nechali jste si instalovat na střechu rodinného domu solární panely, znamená to, že jste zvýšili hodnotu své nemovitosti. To byste měli co nejdříve, nejlépe ještě dopředu, oznámit své pojišťovně, u které jste uzavřeli pojištění nemovitosti a ve smlouvě upravit hodnotu nemovitosti. Jen tak se vyhnete riziku podpojištění a sankcím, které z něj vyplývají.

Reklama

Cesta k energetické soběstačnosti

Cena elektřiny a plynu roste a o energetické soběstačnosti sní stále více lidí. Firmy, které nabízejí instalaci solárních panelů na střechy rodinných domů, nestíhají. Jak si mohou majitelé rodinných domů solární panely pojistit?

Jak se počítá autopojištění? Money Konečně si splníte sen o vlastním automobilu? Už se nemůžete dočkat, až si ho vyzvednete a poprvé s ním vyjedete na silnici? Než se tak skutečně stane, sjednejte si pro vozidlo autopojištění, které vás ochrání před škodami, které můžete způsobit někomu jinému, ale třeba i před těmi, které vzniknou vám. Newstream & Partner Přečíst článek

Instalace solárních panelů stojí nemalé peníze, přijde běžně na několik set tisíc korun. Lze jednak říci, že zvyšují hodnotu pojišťované nemovitosti, dále jde o nákladné zařízení, jehož zničení byste asi těžce nesli. I solární panely mohou dojít k úhoně, hrozí jim poškození od živlů, typický je zásah bleskem. Proto je na místě se ptát, jak lze solární panely pojistit, aby vám je pojišťovna v případě pojistné události mohla nahradit.

Pozor na hodnotu nemovitosti a rozsah rizik

Solární panely jsou pevnou součástí domu, proto jsou pojištění v rámci pojištění nemovitosti. Ve smlouvě o pojištění nemovitosti udáváte pojistnou hodnotu nemovitosti, která by se měla blížit co nejvíce hodnotě, za kterou byste nemovitost postavili. Solární panely se ohodnocují celkovou cenou pořízení, tedy cenou, za kterou byste je pořídili bez dotace. Pokud by došlo k pojistné události a vaše pojištění nemovitosti by nebylo o hodnotu solárních panelů navýšeno, pak by mohla pojišťovna krátit výplatu pojistného, protože jste neudali správnou hodnotu pojištění.

Sedm scénářů, co dělat, když na splátky hypotéky už nezbývá Money Tříleté fixace u hypoték končí nyní těm, kdo měli extrémně nízké sazby i pod dvě procenta. Problémy se splácením hypotéky zatím mnoho lidí ale prý nemá. Banky hovoří o Češích jako o těch, kdo i v této době splácí velké úvěry na bydlení svědomitě a pravidelně. S rostoucí inflací, energetickou krizí a hrozbou zvýšení nezaměstnanosti se ale vyplatí vědět, co dělat, když nemáte na splátky hypotéky. Scénářů, co můžete v takovém případě dělat, je minimálně sedm. Věra Tůmová Přečíst článek

Reklama

Pokud instalujete panely, je třeba se rozmyslet, zda se nerozšiřují případná rizika, která mohou vaší nemovitosti hrozit. Zřejmě každý má pojištěnou nemovitost proti požáru, ale například pojištění přepětí a podpětí již tak rozšířené není. Zvážit lze také pojištění technické poruchy, které lze znát také jako prodlouženou záruku.

Jak získat nejvýhodnější pojištění nemovitosti? Pojišťoven, které ho nabízejí je několik, jejich produkty se liší v rozsahu pojištění, výši spoluúčasti, limitech pojištění, výlukách pojištění a rozsahem rizik. K základní orientaci lze využít kalkulačku pojištění nemovitosti, ve které zadáte velikost nemovitosti, váš vlastnický vztah k nemovitosti, kvalitu provedení nemovitosti a to zda, chcete pojistit také vedlejší stavby.

Pojištění odpovědnosti

V České republice dochází zhruba k deseti požárům fotovoltaiky na rodinných domech ročně, což není nijak alarmující číslo. Na druhou stranu není hašení takového požáru právě snadné. Panely jsou totiž i pod odpojení pod proudem, což ztěžuje a zpomaluje další hasící práce. Tak se může stát, že požár přeskočí na vedlejší budovy, které se ohněm také poškodí. Proto je na místě uzavřít také pojištění odpovědnosti, které tyto škody kryje.