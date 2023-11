Čína po 25 letech zaznamenala schodek zahraničních investic

Čína má za tři měsíce do konce září u zahraničních investic deficit 11,8 miliardy dolarů (271 miliard korun). Stalo se to poprvé od roku 1998, kdy se tyto údaje začaly v zemi sledovat. Podle serveru BBC vývoj naznačuje, že zahraniční podniky místo aby v Číně své zisky reinvestovaly, spíše je ze země stahují.

Peking se potýká s pomalejším růstem ekonomiky a s nízkými úrokovými sazbami, zatímco spory se Spojenými státy vyvolávají pochybnosti o hospodářském potenciálu Číny.

Tento týden vzbuzuje velké očekávání plánované setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s jeho americkým protějškem Joem Bidenem. Podle BBC jsou firmy ale předem opatrné.

„Obavy z geopolitického rizika, nejistota v domácí politice a pomalejší růst nutí firmy přemýšlet o alternativních trzích,“ domnívá se Nick Marro ze společnosti Economist Intelligence Unit (EIU).

„Čína se v současné době potýká se zpomalením růstu a potřebuje provést určité korekce,“ říká mluvčí švýcarské firmy na výrobu průmyslových strojů Oerlikon, která loni z Číny stáhla 250 milionů švýcarských franků (6,4 miliardy korun). „V roce 2022 jsme byli jednou z prvních společností, která transparentně sdělila, že očekáváme, že hospodářské zpomalení v Číně bude mít dopad na naše podnikání,“ uvedl mluvčí. „V důsledku toho jsme začali včas realizovat kroky a opatření ke zmírnění těchto dopadů,“ dodal.

Čína ale zůstává pro firmu klíčovým trhem. V celé zemi, která se na jejích tržbách podílí více než třetinou, má téměř 2000 zaměstnanců. Oerlikon poznamenal, že čínská ekonomika by měla v nejbližších letech dál vykazovat růst kolem pěti procent, „což je jeden z nejvyšších růstů na světě“.

Narušení dodavatelských řetězců

Od začátku pandemie se podniky jako Oerlikon potýkají s problémy, které působení na největším světovém trhu přináší. Čína zavedla jedna z nejpřísnějších omezení proti šíření covidu-19 na světě. To způsobilo narušení dodavatelských řetězců mnoha společností, například technologického gigantu Apple, který v Číně vyrábí většinu svých iPhonů. Tato firma od té doby diverzifikovala svůj dodavatelský řetězec tím, že přesunula část výroby do Indie.

Marro se domnívá, že v letošním roce, kdy napětí mezi Čínou a USA vzrostlo v důsledku nových vývozních omezení na suroviny a technologie nutné k výrobě pokročilých čipů, uposlechlo výzvy k diverzifikaci více firem. „Nevidíme mnoho podniků, které by se stahovaly z Číny. Mnoho velkých nadnárodních společností je tady už desítky let a nechtějí se vzdát podílu na trhu, který si 20, 30 nebo 40 let budovaly. Ale zejména z hlediska nových investic jsme svědky přehodnocování,“ uvádí analytik.

Podniky také zvažují dopad úrokových sazeb. Mnoho významných centrálních bank, včetně amerického Fedu a Evropské centrální banky (ECB), zvyšovalo úrokové sazby s cílem bojovat proti inflaci. Ta čínská ale náklady na půjčky snižuje, aby podpořila ekonomiku a zejména odvětví realit, které se potýká s problémy. Čínský jüan tak letos oslabil vůči dolaru a euru o více než pět procent. Zahraniční firmy investující v Číně proto převádějí své zisky jinam.

„Ti, kteří mají v Číně přebytečnou hotovost a zisky, stále častěji převádějí tyto prostředky do zahraničí, kde získají vyšší investiční výnos ve srovnání s investicemi v Číně,“ uvádí Obchodní komora Evropské unie v Číně.