Čínská cla na brandy z EU otřásla regionem Cognac

Francouzští producenti koňaku zaplakali loni nad výdělkem. Kvůli odvetným clům Číny na evropskou brandy se jejich export skokově propadl.

Hodnota vývozu francouzského koňaku se loni snížila o 10,6 procenta. Přispěl k tomu skoro čtvrtinový propad vývozu do Číny, protože čínská ekonomika se potýkala s problémy a Peking uvalil antidumpingová cla na brandy z Evropské unie. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila lobbistická skupina Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC).

Čína je podle hodnoty vývozu největším trhem pro francouzský koňak. Hodnota vývozu do Číny loni klesla o 23,8 procenta a objem o 9,6 procenta.

Celní válka mezi EU a Čínou

BNIC upozorňuje, že prudký pokles vývozu do Číny ukazuje, že je nutné najít rychle politické řešení čínských cel. Francouzský prezident Emmanuel Macron začátkem ledna uvedl, že premiér François Bayrou pojede do Číny, kde bude jednat o obchodním sporu, napsala agentura Reuters.

Čína loni na začátku října oznámila, že zavede prozatímní antidumpingová cla 30,6 až 39 procent na dovoz brandy z EU. Stalo se tak poté, co členské státy sedmadvacítky umožnily zavést definitivní cla na dovoz elektromobilů z Číny.

Koňak je název brandy pocházející z francouzské oblasti Cognac, podobně jako šampaňské je druh šumivého vína pocházející z oblasti Champagne. Francouzský koňak tvoří téměř veškerý dovoz brandy z EU do Číny. Předloni z Francie podle čínských celních údajů pocházelo 99 procent dovážené brandy.

