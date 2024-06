Čína od července sníží cla na některé zboží dovážené ze Srbska. Týkat se to má elektromotorů nebo hovězího vína

Příští měsíc v platnost vstupuje dohoda o volném obchodu mezi Srbskem a Čínou. Bělehradu se ji podařilo uzavřít jako první evropské zemi po mnoha letech.

Čína od 1. července zruší cla na některé zboží dovážené ze Srbska a na některé dovážené srbské zboží ho sníží. Dnes to podle agentury Reuters oznámila čínská vláda. Podle oficiální čínské tiskové agentury Nová Čína se clo napříště nebude vztahovat například na elektrické generátory, elektromotory, pneumatiky, hovězí maso, na víno a na ořechy.

Dohoda bude „dále stimulovat potenciál dvoustranné obchodní a investiční spolupráce a podpoří modernizaci dvoustranné hospodářské a obchodní spolupráce“, uvedla čínská vláda.

Peking je ve sporu s Bruselem ohledně cel, která plánuje Evropská unie zavést na elektromobily vyrobené v Číně. Srbsko není členským státem EU.

Čínský prezident Si Ťin-pching Srbsko navštívil v květnu při své první velké cestě do Evropy po pěti letech. Obě země tehdy podepsaly 29 dohod na podporu právní, regulační a hospodářské spolupráce. Podle loni podepsané smlouvy o volném obchodu by do pěti až deseti let měla být zrušena cla na vývoz téměř 95 procent srbských výrobků do Číny, uvedl při návštěvě čínského protějšku srbský prezident Aleksandar Vučić.

