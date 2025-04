USA začínají vybírat desetiprocentní clo na dovoz ze všech zemí světa

Spojené státy začínají vybírat základní desetiprocentní clo při dovozu zboží ze všech zemí světa. Clo na prakticky veškeré zboží vyhlásil ve středu americký prezident Donald Trump.

Od 9. dubna pak USA začnou u dovozu z vybraných zemí vybírat i takzvaná reciproční cla, která jsou vyšší a která v případě Evropské unie činí 20 procent.

Některé zboží je od nového amerického celního režimu prozatím osvobozeno. Výjimka se týká ropy, plynu, mědi, zlata, stříbra, platiny, palladia, dřeva, polovodičů, farmaceutických výrobků a nerostů, které se v USA nevyskytují. Nové clo se nevztahuje ani na dováženou ocel, hliník a automobily, na jejichž dovoz se již nyní uplatňuje 25procentní clo.

Jinému celnímu režimu podléhají také Kanada a Mexiko, kterým Trump již začátkem března vyměřil 25procentní clo, následně ale opatření pozastavil a začal udělovat výjimky.

Už Trumpovo středeční oznámení odůvodněné "naléhavou národní situací", kterou je potřeba snížit deficit USA, vyvolalo šok ve světové ekonomice. Podle ekonomů budou avizované celní bariéry stejně vysoké, jako byly ve Spojených státech ve třicátých letech 20. století, kdy byly obchodní toky mnohem nižší a země byly méně závislé na produkci ostatních.

