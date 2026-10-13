Česká ekonomika zpomaluje. Příští rok ji navíc čeká vyšší inflace
Česká ekonomika letos poroste pomaleji, než se ještě na jaře čekalo. Mezinárodní měnový fond zhoršil odhad růstu HDP na 1,8 procenta a příští rok čeká jen mírné zrychlení na 1,9 procenta. Česko tak podle nové prognózy poroste pomaleji než Polsko i Maďarsko a v roce 2027 má navíc znovu zrychlit inflace.
Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt má letos vzrůst o 1,8 procenta a v roce 2027 o 1,9 procenta. Ještě na jaře přitom MMF očekával v obou letech růst o 2,2 procenta. Loni česká ekonomika rostla o 2,6 procenta.
Nový odhad je pesimističtější také než srpnová prognóza ministerstva financí. To letos očekává růst o 1,9 procenta a příští rok zrychlení na 2,4 procenta. Ministerstvo už přitom svůj letošní výhled v srpnu snížilo z původních 2,1 procenta kvůli negativním dopadům konfliktu na Blízkém východě, který přispěl k výraznému růstu cen pohonných hmot.
Elektřina sice meziročně zlevnila, jenže české domácnosti ji po zohlednění kupní síly stále mají jednu z nejdražších v Evropské unii. A právě v tom je kus vysvětlení volebního debaklu vládních stran: lidé slyší o zlevňování, ale ve svých peněženkách pořád cítí drahé energie, bydlení, hypotéky i pohonné hmoty.
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Názory
Elektřina sice meziročně zlevnila, jenže české domácnosti ji po zohlednění kupní síly stále mají jednu z nejdražších v Evropské unii. A právě v tom je kus vysvětlení volebního debaklu vládních stran: lidé slyší o zlevňování, ale ve svých peněženkách pořád cítí drahé energie, bydlení, hypotéky i pohonné hmoty.
Česko zaostane za Polskem i Maďarskem
V rámci střední Evropy má česká ekonomika podle MMF letos růst rychleji než slovenská, kde fond očekává zvýšení HDP pouze o 0,8 procenta. Za Polskem a Maďarskem ale Česko zaostane. Polská ekonomika má letos přidat 3,4 procenta a maďarská 1,9 procenta.
MMF současně očekává, že průměrná inflace v Česku letos klesne z loňských 2,5 na 2,1 procenta. V příštím roce však má znovu zrychlit na 2,8 procenta. Ministerstvo financí počítá letos s inflací 2,2 procenta a příští rok s růstem na 2,7 procenta. K letošnímu zpomalení cen podle něj přispívá přesunutí plateb za obnovitelné zdroje na státní rozpočet, levnější potraviny a silnější koruna. Příští rok mají naopak inflaci tlačit vzhůru mimo jiné dražší elektřina a plyn.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Svět roste rychleji než Česko
Slabší výhled české ekonomiky přichází ve chvíli, kdy MMF mírně zlepšil odhad letošního růstu světového hospodářství. Globální HDP má letos vzrůst o 3,1 procenta po loňských 3,5 procenta. V červenci fond čekal pouze tříprocentní růst. Příští rok by měla světová ekonomika zrychlit na 3,4 procenta.
„Světová ekonomika opět projevuje svou odolnost,“ uvedl MMF. Aktivita byla v první polovině roku silnější, než se čekalo, navzdory pokračující válce na Blízkém východě a napětí v obchodních vztazích. Ekonomiku podle fondu podporují také rozsáhlé investice spojené s rozvojem umělé inteligence.
Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou ale výrazné. Spojené státy mají letos i příští rok růst o 2,3 procenta. Eurozóna letos přidá 1,1 procenta a příští rok 1,2 procenta. Německá ekonomika má letos zrychlit na 1,3 procenta z loňských 0,2 procenta, zatímco Francie má zpomalit na 0,4 procenta.
Čína podle MMF letos zpomalí z pěti na 4,5 procenta a příští rok na čtyři procenta. Ruská ekonomika má letos i příští rok růst shodně o 0,9 procenta.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.