Lukáš Kovanda: Babiš sliboval levnější život. Místo něj přišel volební debakl
Elektřina sice meziročně zlevnila, jenže české domácnosti ji po zohlednění kupní síly stále mají jednu z nejdražších v Evropské unii. A právě v tom je kus vysvětlení volebního debaklu vládních stran: lidé slyší o zlevňování, ale ve svých peněženkách pořád cítí drahé energie, bydlení, hypotéky i pohonné hmoty.
České domácnosti platí za elektřinu méně než před rokem. Přesto její cena zůstává v evropském srovnání vysoká. Podle nejnovějších údajů Eurostatu činila v prvním pololetí letošního roku průměrná cena elektřiny pro běžnou českou domácnost 7,01 koruny za kilowatthodinu. O rok dříve to bylo 7,95 koruny. Elektřina tak meziročně zlevnila o téměř 12 procent.
Při roční spotřebě tří tisíc kilowatthodin představuje rozdíl v průměrných cenách úsporu zhruba 2 800 korun. Konkrétní domácnosti však mohou ušetřit jinou částku v závislosti na smlouvě, tarifu a skutečné spotřebě.
Ke zlevnění elektřiny přispělo také rozhodnutí vlády převést od letošního ledna financování podporovaných zdrojů energie na stát. Domácnosti díky tomu přestaly platit příspěvek ve výši 599 korun za megawatthodinu včetně DPH. Podpora těchto zdrojů však nezanikla, její náklady se pouze přesunuly z účtů odběratelů do státního rozpočtu.
Poplatek za podporované zdroje energie se na účty domácností a firem příští rok nevrátí. Vláda rozhodla, že jej dál uhradí stát. Úleva pro odběratele tak pokračuje, účet pro veřejné finance ale zůstává vysoký: zhruba 41 miliard korun ročně.
Úleva na elektřině pokračuje. Účet za 41 miliard zůstane státu
Politika
Poplatek za podporované zdroje energie se na účty domácností a firem příští rok nevrátí. Vláda rozhodla, že jej dál uhradí stát. Úleva pro odběratele tak pokračuje, účet pro veřejné finance ale zůstává vysoký: zhruba 41 miliard korun ročně.
Elektřina zlevnila. Levná ale stále není
Ani zlevnění přitom neznamená, že by elektřina byla v Česku levná. Po zohlednění rozdílů v kupní síle vychází česká elektřina stále dráž než například v Německu, Rakousku či na Slovensku. Z 22 zemí EU, pro které jsou zatím dostupná nová data, je Česko třetí nejdražší. Vyšší ceny vykazují pouze Rumunsko a Polsko. Po doplnění zbývajících zemí se však pořadí ještě může změnit.
Zatímco v nominálním vyjádření platí německé domácnosti za elektřinu více než české, při zohlednění rozdílů v cenových hladinách se situace obrací. Právě to ukazuje, proč samotné zlevňování ještě nemusí znamenat, že se elektřina pro české domácnosti stává v evropském srovnání skutečně levnou.
Volební účet za drahý život
Nadále drahá elektřina ilustruje, proč voliči vládních stran v proběhlých komunálních volbách vyslali vzkaz nespokojenosti. Očekávali razantní redukci svých životních nákladů. Místo toho registrují určité zlevnění elektřiny, jehož příznivý dopad tlumí zdražující pohonné hmoty, rostoucí sazby hypoték nebo nadále nákladné bydlení.
To vše při plánovaném schodku státního rozpočtu, který ještě překonává schodky z doby vládnutí předchozího, Fialova kabinetu. Lidé se tak stále táží, kam mizí stovky miliard deficitu, když je nevidí ve své peněžence.
Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy
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Nízký tarif může domácnostem ušetřit tisíce korun ročně, velká část Čechů ale neví, kdy ho má aktivní ani jak ho správně využít. Podle průzkumu společnosti epet dokáže hodnoty vysokého a nízkého tarifu správně rozlišit jen 35 procent lidí a provoz spotřebičů levnějším hodinám přizpůsobuje pouhých 17 procent.