Cyklistický ráj v ohrožení. Nizozemsko válčí s elektrokoly a koloběžkami
V Česku jsme si zvykli na časté boje mezi zastánci cyklistiky a řidiči aut. Je to skoro synonymum pražské politiky. Země, kde je dopravní infrastruktura i elektromobilita na slušné úrovni, ovšem dospěly ke zcela jinému problému. Kolaře ohrožují jejich „příbuzní“ s elektromotory, koloběžky a další příliš rychlá a nemotorná vozítka. Nabízí se nerudovská otázka: kam s nimi?
Benelux je vyhlášeným rájem pro cyklisty. Každé ráno se do ulic a hustých sítí cyklostezek vyvalí takřka nekončící proudy kol. Stačí se podívat do belgického Vlámska. Amsterdam a Nizozemsko však zůstávají zářným příkladem. Jen v Nizozemsku mají zhruba 37 tisíc kilometrů cyklostezek. Pro srovnání u nás v Česku máme skutečných cyklostezek jen asi 3500 kilometrů.
Kola patří ke koloritu zdejších měst, která jsou na každodenní nápor připravená. I města jsou cyklostezkami protkaná. Nelze si nevšimnout obrovských parkovišť pro kola u nádraží nebo i na náměstích. Jezdí tu mladí i staří, do školy, do práce nebo na nákupy. Kolo není jen od toho, aby jezdci podávali sportovní výkony, ale naprosto běžným dopravním prostředkem. Alespoň to tak desítky let bývalo.
Jak ale uvádí deník The Guardian, situace se v posledních letech mění. A ne zrovna k lepšímu. Posun má na svědomí složení uživatelů cyklostezek. Zatímco dříve patřilo těm, kteří si svou cestu museli poctivě „odšlapat“, dnes je provoz velmi rozmanitý.
Léto je v prostředku, cyklisté v Česku zaplnili každou píď prostoru. Potkáte je na silnici první i druhé třídy, na každé cestě v Praze, samozřejmě i v dalších městech. Potkáte je na lesních cestách, kde si razí prostor. Potkáte je prostě všude.
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Léto je v prostředku, cyklisté v Česku zaplnili každou píď prostoru. Potkáte je na silnici první i druhé třídy, na každé cestě v Praze, samozřejmě i v dalších městech. Potkáte je na lesních cestách, kde si razí prostor. Potkáte je prostě všude.
Elektrokola, mobily a neohleduplnost
Městy se dnes prohánějí cyklisté na klasických kolech, ale výrazně vzrostl i podíl nejen elektrokol, ale i různých fatbiků s velkými koly, elektrických nákladních cargo kol či koloběžek a dalších vozítek, kde místo lidské síly vstupují do hry elektromotory. A ty mezi tradiční cyklisty a řidiče nových prostředků vrážejí klín.
Není se úplně čemu divit. Nejde totiž jen o záležitost vkusu, ale také bezpečnosti. Kvůli elektrokolům, koloběžkám a dalším vozítkům je na cyklostezkách mnohem rušněji. Situaci prý ještě zhoršují mobily, které berou lidem pozornost. Účastníci provozu si také dle deníku stěžují na to, že poklesla i slušnost a kultura obecně.
„Mezi cyklisty je méně vzájemné ohleduplnosti a empatie, možná i proto, že žijeme v individualistickém světě, kde všechno musí jít rychle, rychle, rychle,“ uvedla podle The Guardian Florrie de Paterová z amsterdamského svazu cyklistů.
Tento mix vede k větší četnosti kolizí a nehod. Data dávají obavám za pravdu. Podle nizozemského Institute for Transport Policy vzrostl počet úmrtí cyklistů mezi lety 2015 a 2025 o padesát procent. I když je pravda, že nelze jednoduše házet vinu na elektrokola a koloběžky. Nejčetnějším důvodem úmrtí cyklisty je stále srážka s autem.
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Najde se místo pro všechny?
Vývoj vede k tomu, že lidé jezdí méně. Kvůli bezpečnosti jízdu na kole omezují senioři, ale cyklistice se věnují méně i mladí lidé. Navíc i děti často přecházejí na elektrický pohon. Právě kvůli tomuto poklesu tradiční cyklistiky méně splňují předepsanou dávku pohybu, které dříve kvůli běžné jízdě na kole lépe dosahovaly děti, které jinak moc nesportovaly.
Proto přicházejí změny. Nizozemsko je cyklistickou velmocí už od sedmdesátých let, ale teprve nyní vláda přišla s návrhem, aby všichni jezdci mladší 18 let měli nosit helmy. Příští rok porostou i pokuty. Město Houten testuje rychlostní limit.
Reagují i další města. Mnohá to ale zkouší i po dobrém. Apelují na ohleduplnost. Například Leiden, který patří mezi ty nejnebezpečnější, spustil kampaň „Doprava je týmový sport“.
Objevují se také názory, že by motorem poháněná vozidla vůbec neměla být mezi šlapacími koly. Budou tedy apely, nově zavedená pravidla a kampaně úspěšné, nebo nakonec dojde na radikálnější řešení? Ovlivnit to mohou sami jezdci svým chováním.
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