Zlato čeká sešup, shodli se profesionální brokeři na Global Investment Summitu

Až 80 procent drobných obchodníků na finančních trzích prodělá. Profesionální matadoři říkají, že je to práce jako každá jiná a úspěch sám nepřijde. Účastníkům investičního summitu prozradili, do čeho teď investují. Pro mnohé bude překvapení, že zlatu až tolik nevěří.

Na podzimní konferenci Global Investment Summit nechali profesionální brokeři nahlédnout do své kuchyně a podělili se o několik zajímavých investičních příležitostí, které nyní sledují.

Hned několik se jich shodlo na negativním výhledu na zlato, které v poslední době atakuje hranici dvou tisíc dolarů za trojskou unci. „V minulosti investoři již třikrát odmítli jít s cenou zlata nad dva tisíce dolarů,“ říká Vladimír Holovka ze společnosti XTB. „Zlato nad dva tisíce dolarů je moc drahé, je to neudržitelné,“ sekunduje mu Ondřej Hartman ze společnosti FXStreet.cz „Do několika měsíců čekám pokles jeho ceny,“ dodává.

Trh se zlatem rozvířila loni na jaře válka na Ukrajině. Tehdy zlato potvrdilo svoji pověst uchovatele hodnoty. Investoři jej vyhledávali jako pojistku proti prudkému hospodářskému poklesu a vysoké inflace. Důvodem negativního výhledu na zlato je pokračující růst americké ekonomiky a také slábnoucí inflační tlaky. Napžíklad analytici z Capital Economics věří, že do konce roku 2023 ceny zlata klesnou na 1900 dolarů za unci.

Americké dluhopisy jsou sázka na jistotu

Česká koruna za sebou nemá podařené léto. Tuzemská měna oslabila k hladině 24,70 koruny za euro, kde byla naposledy minulý rok. „Ještě nějakou dobu bude koruna oslabovat, ale pak se pokles zastaví,“ čeká Hartman. „Strop bych viděl na hodnotě 25 až 25,20 koruny za euro. Pak bych si vsadil na posílení tuzemské měny,“ doplnil.

Holovka a také Gabriel Jurčák, zakladatel Edge Capital, věří americkým státním dluhopisům. Jejich cena, která se pohybuje proti výnosům, díky růstu úrokových sazeb v uplynulém roce klesala. Toto období by se už mohlo chýlit ke konci. „Nyní se dostáváme na vrchol úrokových sazeb, tak si myslím, že moment pro nákup státních dluhopisů by mohl nastat,“ nastiňuje Holovka.

Neprofesionálové sklízí ztráty

Ze statistik, které musejí brokeři od roku 2017 zveřejňovat, vyplývá, že v průměru je 80 procent drobných traderů ztrátových. „Tu statistiku ovlivňují ti, kteří přijdou, začnou obchodovat a myslí si, že do měsíce budou mít Lamborghini a do půl roku jachtu,“ glosuje Holovka. „Ti pak obchodování rychle opouští a zanechají negativní stopu ve statistice.“

Moderátor summitu Jan Novotný přidal radu, že do takzvaného „day tradingu“ by se nemělo investovat více než dvě procenta portfolia.