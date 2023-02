Zdeněk Pečený: Málokterý manažer fondu porazí trh

Aktivní správa investičních portfolií má za cíl vydělat více, než je průměr trhu. Realita je však taková, že se to ve většině případů nedaří. 9 z 10 investičních manažerů v posledních deseti letech nevydělal více než celý americký akciový trh.

Porazit trh

Správci investičních fondů mají v zásadě dva způsoby, jak přistoupit k řízení portfolií. První je aktivní správa, kdy se prostřednictvím výběru jednotlivých cenných papírů do portfolia snaží vydělat více, než je průměr trhu. „Snaží porazit trh,“ uvedl na konferenci Global Investment Summit Mark Robinson, šéf asset managementu ve společnosti EnCor. „Bezpečnějším způsobem je pasivní investice, tedy koupě indexu,“ říká Robinson.

Mnoho poplatků za nic

Realita je taková, že ne mnoha manažerům se daří porážet trh. „Za posledních deset let jen 1 z 10 manažerů překonal výkonnost amerického akciového trhu,“ říká Robinson. Ještě před 25 lety byly všechny fondy na akciových a dluhopisových trzích ve vyspělých zemích takzvaně „aktivně spravovány“. Již koncem 90. let se ukázalo, že mnoho aktivních manažerů nedosahovalo výkonnosti srovnávacích indexů, se kterými se jejich fondy poměřovaly. A přitom si účtovali vysoké poplatky. V důsledku tohoto „odhalení“ začalo odvětví „indexování“, které nabízelo mnohem nižší poplatky, aby přineslo přibližně stejnou návratnost jako benchmark. To se rozšířilo do rozsáhlého odvětví finančních produktů, včetně fondů obchodovaných na burze, takzvaných ETF.

Čtyři procenta nejsou čtyři procenta

Podle odborníků investoři Stejný výnos u různých fondů může vypadat jinak, právě díky poplatkům. Čtyři procenta ročně po dobu dvaceti let u fondu s poplatkem 0,9 procenta ročně znamenají zisk 184 procenta, u fondu s poplatkem 0,2 procenta by to ale bylo téměř 211 procent.

V poslední době se začaly objevovat hybridní přístupy. Tedy aktivní správa fondů za pomoci ETF fondů, o kterou se snaží i Robinson. Výhodou tohoto přístupu je, že umožňuje jakousi aktivní správu za pomoci pasivních fondů. Tím může fond docílit nižších poplatků pro investory.