Bufet a toalety opět pro veřejnost. Luční bouda se vrací k běžnému provozu
Bouda omezila provoz 1. června, od té doby byla kvůli sporům majitelů se správou národního parku přístupná jen ubytovaným. Restaurace zůstává pro neubytované hosty přístupná po předchozí rezervaci.
Luční bouda v Krkonoších se ode dneška vrací do běžného provozu, pouze hotelová restaurace zůstává pro neubytované hosty přístupná po předchozí rezervaci. Turistům nabízí Luční bouda opět i bufet a toalety, sdělili na webu provozovatelé. Dosud byly tyto služby k dispozici pouze ubytovaným hostům a restaurace také neubytovaným návštěvníkům do vyčerpání kapacity.
Luční bouda omezila provoz 1. června, od té doby byla přístupná jen ubytovaným. Majitelé boudy to zdůvodnili spory se Správou Krkonošského národního parku (KRNAP). Od 1. srpna provozovatelé znovu zpřístupnili restauraci i neubytovaným návštěvníkům, ale jen po rezervaci.
„Majitelé dojednali kompromis s ministerstvem životního prostředí. Na tomto základě otevře od soboty 9. srpna pro návštěvníky bufet a toalety. Vstup do restaurace bude umožněn na základě rezervace,“ uvedli provozovatelé. Rezervace je možná na webové adrese.
„KRNAP nám zabraňují, abychom provozovali jak Luční, tak i Labskou boudu. Jednáme s ministerstvem životního prostředí,“ řekl spolumajitel Luční boudy Stanislav Beneš. Podle něj dostali od ministerstva příslib, že na přechodnou dobu budou mít možnost v krizových situacích, například když budou potřebovat urgentně kvůli poruše, aby k nim dojel údržbář, poslat on-line žádost o výjimku ze zákona pro vjezd na Správu KRNAP, což by mělo vyřízení žádosti uspíšit.
Šikana? Jen dodržujte zákon!
Majitelé Luční boudy se 150 lůžky, restaurací a dalšími službami, která je v místě národního parku, kam je pro vjezd nutné získat výjimku ze zákona, obviňují Správu KRNAP ze šikany, ta to odmítá. Podle majitelů správa parku nezákonně pokutuje vjezd jejich dodavatelů k objektu, a tím ohrožuje jeho provoz. Stejná pravidla se vztahují na více než deset objektů v klidovém území KRNAP a přírodní zóně národního parku. Luční boudu v minulosti podpořily i některé další krkonošské boudy.
Správa KRNAP oponuje, že nebrání vjezdu zásobování ani servisu, který je pro provoz bud nutný. Není však přípustné, aby vozidla vjížděla do nejcitlivějších částí NP bez platné výjimky ze zákona, takový vjezd je pak nelegální, uvedl KRNAP.
O povolení pro vjezd je nutné požádat na Správě KRNAP pro každé vozidlo zvlášť. Správa výjimku uděluje bezplatně. Majitelé a nájemci nemovitostí v klidovém území mají na výjimku ze zákona nárok. Nařízení se vztahuje na veškerá motorová vozidla včetně dodavatelů restauračních a ubytovacích objektů. Podle některých boudařů ale vyřízení povolenek často trvá příliš dlouho, což jim komplikuje práci.
Luční bouda ve výšce 1410 metrů nad mořem patří k nejnavštěvovanějším horským boudám v Krkonoších.
