Černá kostka je nejnákladnější krajský projekt podpořený Evropskou unií. Získala dotaci 1,6 miliardy

Nejnákladnějším krajským projektem podpořeným z evropských fondů je v Moravskoslezském kraji aktuálně připravovaná výstavba Černé kostky - Centra digitalizace, vědy a inovací, která se začne budovat letos a bude i sídlem Moravskoslezské vědecké knihovny.

Na projekt centra za 2,6 miliardy korun získal loni na podzim kraj dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace přesahující 1,6 miliardy korun. Je to nejvyšší dotace pro krajský projekt od vstupu Česka do Evropské unie, od nějž v květnu uplyne 20 let. Uvedla to Miroslava Chlebounová z krajského úřadu.

Za poslední dvě desetiletí v regionu s pomocí evropských dotací vznikly projekty za desítky miliard korun. „Celkově od vstupu do Evropské unie do Moravskoslezského kraje přiteklo jen do roku 2021 zhruba 180 miliard korun. Jedná se o peníze na uskutečněné projekty všech subjektů v regionu. V současném programovém období pro roky 2021 až 2027 má region ambici čerpat dalších zhruba 140 miliard,“ uvedla Chlebounová.

První krajské projekty s přispěním evropských dotací v regionu vznikly v letech 2004 až 2006, jejich celkové náklady tehdy byly 430 milionů korun. V letech 2007 až 2013 kraj na své projekty za více než 13 miliard korun získal dotace přesahující deset miliard. V programovém období 2014 až 2020 pak dostal přes 5,8 miliardy korun evropských dotací na projekty, jejichž hodnota přesahovala 8,2 miliardy korun.

Nové projekty

„V současném programovém období 2021-2027 kraj realizuje nebo připravuje projekty v celkovém objemu přes 12 miliard korun, na které již získal nebo plánuje dostat více než osm miliard korun,“ řekla Chlebounová. Dodala, že k těmto dotacím je potřeba připočítat také takzvané kotlíkové dotace, díky nimž si mohou obyvatelé regionu vyměnit staré neekologické kotle. Kraj na ně dosud z evropských zdrojů dostal 2,5 miliardy korun a dalších 692 milionů může získat.

Evropské peníze nejvíce pomohly k rozvoji kraje například v dopravě, školství, sociálních věcech nebo v kultuře. Evropské dotace umožnily i vznik ojedinělých projektů, například Integrovaného bezpečnostního centra (IBC). V krajském operačním středisku společně sídlí všechny záchranné složky a přijímá tísňová volání z celého regionu. Do roku 2022 bylo toto centrum za zhruba 669 milionů korun nejdražším projektem podpořeným z EU. Kraj nyní ve spolupráci s městem Ostrava a integrovaným záchranným systémem připravuje projekt Městečko bezpečí navazující na toto centrum. V areálu za přibližně 261 milionů korun se návštěvníci budou moci seznámit s mimořádnými a krizovými situacemi. Dotace bude 174,5 milionu korun.

Pomoc uhelným regionům

„Za významný krajský projekt považujeme například i Muzeum automobilů Tatra. Je to jedinečná expozice uceleně prezentující historii nákladních vozidel značky Tatra. Náklady na projekt byly 171 milionů korun a dotace činila 111 milionů korun," uvedla Chlebounová.

Aktuálně je pro kraj významný především Operační program Spravedlivá transformace. Určen je pro uhelné regiony v Česku, tedy Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Pro Moravskoslezský kraj je v něm připraveno asi 19 miliard korun. Z programu se financuje například výstavba vědecko-výzkumného centra LERCO v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity nebo výzkumný projekt REFRESH, na němž se podílí univerzity a další partneři a má pomoci s hospodářskou, energetickou i ekologickou proměnou regionu.

