OBRAZEM: V hutích Liberty nastoupila necelá třetina zaměstnanců. Tisíce dalších zůstávají doma

Hutě Liberty Ostrava začínají vyrábět ve Steckelově válcovně svitky z přivezených polotovarů. V pondělí nastoupilo do práce 1750 zaměstnanců z šesti tisíc. Zaměstnanců podniku Tameh, který je dodavatelem elektřiny do hutí, jsou zhruba tři stovky a jsou také doma.

Většina provozů v huti stojí, protože se Liberty stále nedohodla s podnikem Tameh Czech na dodávkách energií. Tameh byl předchozím majitelem huti - společností Arcelor - při prodeji vyveden a Arcelor ho dál spoluvlastní. Většina zaměstnanců obou firem je doma od loňského 22. prosince. Jejich návrat firma od té doby každý týden odkládá, včera již podesáté.

Muvčí hutí Ivo Štěrba v pondělí uvedl, že provoz ve Steckelově válcovně se připojí k oddělením, kde se již zaměstnanci do práce vrátili. Jde o provozy, které nepotřebují energie od Tamehu. Jedná se svařovnu trub, provoz důlních výztuží, silničních svodidel a servisní centrum závitových tyčí. Pokud by se hutě Liberty s Tamehem dohodla, umožnilo by jí to spustit vysokou pec a ocelárnu a vyrábět vlastní materiál pro válcovací tratě. Liberty Steel od začátku roku vyrobila více než pět tisíc tun výrobků a roste i počet zakázek, doplnil Štěrba.

Liberty podle mluvčího také dokončila přípravu restrukturalizačního plánu. „Tento týden ho budeme představovat všem našim věřitelům, abychom pro něj co nejdříve získali jejich podporu. Náš restrukturalizační plán jsme již také prezentovali minulou středu u soudu, ten následně rozhodl o zachování všeobecného moratoria do 21. března tak, jak bylo původně nastaveno. U soudu jsme také prezentovali nový posudek naší solventnosti, který zpracovali nezávislí experti,“ uvedl Štěrba.

Do 21. března chce Liberty restrukturalizační plán projednat se všemi věřiteli a bude se snažit získat jejich podporu pro svůj návrh, který podle firmy jediný zajistí budoucnost celého podniku, zachová pracovní místa a povede k plnému splacení všech pohledávek. Soud minulý týden uvedl, že věřitelů, kteří budou mít právo o plánu hlasovat, je více než 1300.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má už delší dobu problém platit závazky. Moratorium vyhlášené soudem podnik před věřiteli chrání od loňského prosince. Tameh Czech skončil v prosinci v úpadku, což zdůvodnil tím, že mu huť, jeho jediný zákazník, neplatila a dluží mu skoro dvě miliardy korun.

„Mateřská skupina Liberty naši společnost nadále podporuje, abychom mohli realizovat náš restrukturalizační plán, vyplácet mzdy zaměstnancům a platit našim dodavatelům. Od zahájení všeobecného moratoria v prosinci 2023 nám již skupina poskytla podporu ve výši více než 500 milionů korun, z toho přes 250 milionů korun minulý týden,“ uvedl Štěrba.

Hutě v současné době řeší i další problém. Zaměstnanci dávají výpovědi, protože se opožďují výplaty. Zatím se ale jedná pouze o stovky lidí. „Naštěstí jsem odešla již před rokem a manžel ještě dříve, kdybychom zůstali, tak nevím, co by bylo, protože jsme na platech z hutí byli závislí oba,“ říká Jana Bílá, která pracovala v administrativě a její manžel ve válcovně. Přesunuli se do dalšího bývalého ostravského obra - OKD. I zde ale nesetrvají příliš dlouho, protože podnik je v řízeném útlumu a bude končit. Pracuje se již jen v jedné důlní šachtě.

Zaměstnance v minulém týdnu překvapila návštěva indického majitele Gupty. Byli k němu dlouhodobě velmi skeptičtí a v podniku se hovořilo o tom, že jsou mu hutě lhostejné a jako miliardář si užívá v Dubaji.

