Ceny benzínu a nafty padají. Skokové zdražení ale přijde na přelomu září a října

Cena benzínu míří pod 40 korun, čerpadláři „vyfukují marže“, ropa padá. Pohonné hmoty jsou ale stále v Česku netradičně dražší než Chorvatsku.

Reklama

Pohonné hmoty v Česku nadále poměrně rychle zlevňují, zejména pak benzín. Ten se v neděli poprvé od prvních březnových dnů, tedy také od prvních dnů ruské invaze na Ukrajinu, prodával celorepublikově průměrně za méně než 41 korun za litr. Včera už stál průměrně 40,66 koruny za litr. Za poslední měsíc tak benzín zlevnil takřka o 6,60 koruny na litr. Nafta je rovněž nejlevnější od prvních březnových dní, když se včera jeden její litr prodával průměrně celorepublikově za 42,44 koruny za litr.

Zlevňování pohonných hmot je momentálně poměrně rychlé i v porovnání s poklesem cen na světových trzích a s poklesem cen paliv na surovinové burze v Rotterdamu. To svědčí o tom, že čerpadláři nadále „vyfukují své marže“, které byly zvláště v červenci nebývale vysoké. Čerpadláři tak činí z částečně z důvodu hrozby zastropování marží, kterým v důsledku červencového sledování marží pohrozila vláda. Částečně je důvodem obecnější zklidnění situace na evropském trhu s palivy a to, že se schyluje ke konci vrcholné letní motoristické sezóny.

Německé zásobníky plynu se nepodaří naplnit podle plánu. Šetřete, zní ze všech stran Politika Německo pravděpodobně nesplní listopadový cíl, který vláda stanovila ohledně úrovně skladování plynu, aby se vyhnula energetické krizi. Portálu t-online to řekl Klaus Müller, šéf regulátora síťových služeb Bundesnetzagentur. Müller zároveň varoval, že největší evropskou ekonomiku čekají nejméně dvě těžké zimy. ČTK Přečíst článek

Pohonné hmoty budou nadále zlevňovat

V příštím týdnu by měly pohonné hmoty dále výrazněji zlevnit, o zhruba korunu na litr. Cena benzínu se tak dostane pod psychologickou hranici 40 korun za jeden litr. Klíčovým důvodem už bude zlevňování ropy na světových trzích. Ropa Brent za poslední měsíc zlevnila o více než deset dolarů na barel. Nyní stojí 93,60 dolaru za barel. Za zlevněním jsou rostoucí obavy ze závažného ekonomického útlumu v USA, Číně, EU či Británii.

„Vyfukování marží“ českých čerpadlářů a uklidňování situace na evropském trhu s palivy, které nyní hraje podobně zásadní cenotvornou roli jako vývoj cen ropy nebo směnného kursu koruny k dolaru, bude pokračovat i v příštích sedmi dnech. Pokles cen však bude tlumit oslabení koruny k dolaru, v němž se ropa i ropné produkty burzovně obchodují. V první polovině srpna koruna zpevnila až k úrovni 23,50 za dolar, avšak v posledních zhruba týdnu opět slábne, nad 24,10.

Reklama

Vývozní cena plynu se letos zdvojnásobí, odhaduje Rusko Money Rusko předpokládá, že se průměrná vývozní cena jeho plynu letos více než zdvojnásobí na 730 dolarů (17 614 korun) za 1000 metrů krychlových. Až do roku 2025 pak bude klesat spolu se snižováním vývozu. Vyplývá to z odhadu ruského ministerstva hospodářství, do kterého nahlédla agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Cenu pohonných hmot dále snižují vládní opatření, zejména snížení spotřební daně z pohonných hmot, k němuž došlo letos v červnu. Toto opatření trvá do konce září, poté by měla být nadále snížena daň z nafty. Řidiči benzínových vozů se tak musí připravit na skokové zdražení benzínu na přelomu září a října.

Benzín v Česku je dražsí než v Chorvatsku

Čeští řidiči momentálně benzín tankují dráže než motoristé v Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku, Chorvatsku či Polsku. V Maďarsku je cena – ta platící pro cizince, nikoli zastropovaná platící pro Maďary – srovnatelná s cenou v ČR. V Německu, v Itálii či na Slovensku a v Rakousku jsou ceny vyšší. Na Slovensku a v Rakousku řidiči tankují dráže než v Německu a Itálii, což je opravdu nebývalé. Nafta vyjde levněji než v ČR opět v Bulharsku, Rumunsku, Polsku, Chorvatsku a Slovinsku. Cenově srovnatelná je pak nezvykle v Itálii, kdy bývá dražší. Dražší než v Česku je pak nafta na Slovensku, v Maďarsku, v Německu či Rakousku.

Německé zásobníky plynu se nepodaří naplnit podle plánu. Šetřete, zní ze všech stran Politika Německo pravděpodobně nesplní listopadový cíl, který vláda stanovila ohledně úrovně skladování plynu, aby se vyhnula energetické krizi. Portálu t-online to řekl Klaus Müller, šéf regulátora síťových služeb Bundesnetzagentur. Müller zároveň varoval, že největší evropskou ekonomiku čekají nejméně dvě těžké zimy. ČTK Přečíst článek

Češi jsou v práci méně produktivní a tráví v ní víc času než je průměr EU Money Česká republika je na 15. místě z 27 zemí Evropské unie podle kvality trhu práce. Má sice nejnižší míru nezaměstnanosti v unii a nejvíce volných pracovních míst, ale například produktivita práce klesá hluboko pod evropský průměr. Negativem jsou i rigidní pravidla práce či neochota zaměstnavatelů nabízet zkrácené úvazky. Vyplývá to z nového Indexu prosperity zaměřeného na ekonomiku, který sestavili a zveřejnili analytici České spořitelny a portálu Evropa v datech. Podle nich jsou velkým problémem i nerovné podmínky v zaměstnávání mužů a žen. ČTK Přečíst článek