Vývozní cena plynu se letos zdvojnásobí, odhaduje Rusko

Rusko předpokládá, že se průměrná vývozní cena jeho plynu letos více než zdvojnásobí na 730 dolarů (17 614 korun) za 1000 metrů krychlových. Až do roku 2025 pak bude klesat spolu se snižováním vývozu. Vyplývá to z odhadu ruského ministerstva hospodářství, do kterého nahlédla agentura Reuters.

Pro Evropu je Rusko hlavní dodavatel plynu. Tok plynu z Ruska do Evropy je letos omezený. Některé evropské země od něj byly odstaveny poté, co odmítly platit za dodávky v rublech. Část přepravních kapacit byla po ruské vojenské invazi na Ukrajinu uzavřena a dál trvá spor mezi Ruskem a Evropany ohledně turbíny pro plynovod Nord Stream 1. Plyn v reakci na tyto události prudce zdražil.

Ruské ministerstvo hospodářství předpovídá, že státní podnik Gazprom letos plynovody vyveze 170,4 miliardy metrů krychlových (bcm) plynu. V květnu úřad odhadoval, že to bude 185 miliard metrů krychlových. Loni Gazprom podle něj vyvezl 205,6 miliardy kubických metrů. Úřad očekává, že množství vyvezeného plynu bude klesat i po skončení letošního roku, neuvádí ale proč.

Nově odhadovaná letošní průměrná vývozní cena 730 dolarů za 1000 metrů krychlových představuje oproti loňsku více než dvojnásobek. Ve srovnání s předchozí prognózou je nová cena o 40 procent vyšší.

Ceny plynu se mohou zvýšit o 60 procent

Gazprom v úterý varoval, že ceny plynu v Evropě se mohou v zimě zvýšit o dalších 60 procent na více než 4000 dolarů (96 713 korun) za 1000 metrů krychlových. Sdělil, že jeho dodávky se od 1. ledna do 15. srpna ve srovnání se stejným obdobím loni snížily o 13,2 procenta na 274,8 miliardy metrů krychlových.

Reuters nahlédl tento týden do celkové předpovědi ruského ministerstva hospodářství. Ta podle něj naznačuje, že ruská ekonomika se se sankcemi vypořádává lépe, než se Moskva zpočátku obávala, a oslabí méně, než se předpokládalo.

