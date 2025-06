Internet v Severní Koreji zkolaboval. Vládní stránky ztemněly

Severní Koreu postihl rozsáhlý výpadek internetu, který na několik hodin znemožnil přístup na vládní webové stránky. Podle analytiků, na které se odvolává agentura Reuters, měl výpadek zřejmě vnitřní příčiny a nejednalo se o kybernetický útok.

Stránky hlavních severokorejských oficiálních médií, ministerstva zahraničí a národní letecké společnosti Air Koryo byly dnes nedostupné. Pomalu nabíhat začaly opět až kolem poledne místního času, uvedl Reuters.

Celá severokorejská internetová infrastruktura se přestala zobrazovat v systémech, které sledují internetovou aktivitu. Postiženy byly také e-mailové služby, uvedl dříve analytik Junade Ali, který z Británie monitoruje severokorejský internet.

"V současné době dochází k rozsáhlému výpadku severokorejského internetu - ovlivňuje všechny trasy, ať už přicházejí přes Čínu nebo přes Rusko," uvedl dříve Ali. "Těžko říct, jestli je to záměr nebo náhoda - ale zdá se, že jde spíše o interní záležitost než o útok," dodal.

Výpomoc od diktátora. Putinovi ve válce významně pomáhá severokorejská munice Politika Severní Korea nabídla Rusku nejen své vojáky, kteří se koncem loňského roku zapojili do války proti Ukrajině a po boku ruských vojsk pomohli zastavit invazi ukrajinských vojsk do Kurské oblasti na západě Ruska. Mnohem významnější pro strategii Ruska je přísun severokorejské výzbroje a munice, která proudí na východní frontu. Za posledních 20 měsíců se miliony severokorejských dělostřeleckých nábojů dostaly do předních linií, uvedla agentura Reuters v článku o zapojení KLDR do války po boku Ruska. Článek vznikl ve spolupráci s britskou výzkumnou organizací Open Source Centre a s využitím poznatků jihokorejské a ukrajinské rozvědky (HUR). ČTK Přečíst článek

Severní Korea má jeden z nejpřísněji kontrolovaných internetových systémů na světě. Veřejnost má přístup pouze k intranetu zřízenému vládou, který není připojen k širší celosvětové síti. Jen hrstka členů vlády a vedení má povolen přístup na otevřený internet. Vládní a zpravodajské webové stránky často slouží propagandě pro vnější publikum.

Severní Korea v předchozích letech zažila rozsáhlé výpadky internetu, u nichž existuje podezření, že byly způsobeny kybernetickými útoky.

V zemi ovšem působí elitní týmy hackerů, včetně skupiny známé jako Lazarus, kterou řídí aparát tajných služeb a která je obviňována z útoků na zahraniční instituce a společnosti a v poslední době i z krádeží a praní kryptoměn. Severní Korea popírá, že by se podílela na hackerských útocích, krádežích kryptoměn a další kyberkriminalitě.

Severokorejci odpálili balistickou raketu Politika Severní Korea odpálila patrně balistickou střelu do moře u východního pobřeží Jižní Koreje. Oznámila to podle agentury Reuters jihokorejská armáda. Také japonská pobřežní stráž uvedla, že pravděpodobně severokorejská střela dopadla do Japonského moře. Tiskové agentury zdůrazňují, že první odpal severokorejské střely za zhruba dva měsíce se odehrál během návštěvy ministra zahraničí USA Antonyho Blinkena v Soulu. Blinken i jeho jihokorejský protějšek Čo Te-jul její vypuštění odsoudili. ČTK Přečíst článek