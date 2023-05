Británie v potížích, tok pracovníků z Evropské unie vysychá. Poláci se mají lépe doma

Není to jen brexit, který zastavil příliv pracovníků z Evropské unie do Velké Británie. Evropské ekonomiky od Polska až po Portugalsko teď totiž nabízejí víc pracovních míst a lepší mzdy než Británie. Podle tamního Národního statistického úřadu byl loni počet příchozích ze zemí Evropské unie zhruba poloviční oproti roku 2019. A to navzdory rekordní celkové migraci do Spojeného království čítající celkem 606 tisíc osob.

Brexit a následně pandemie změnily britský trh práce. Skončil tak tradiční rituál pro stovky tisíc obyvatel jižní a východní Evropy, pro které byla Británie dlouhá léta destinací, kam mířili za lepšími pracovními podmínkami a zdokonalením angličtiny.

Absence pracovníků z Evropské unie nyní prohlubuje inflaci a už tak panující nedostatek pracovní síly v britské ekonomice, což narušuje popularitu vlády premiéra Rishi Sunaka, píše agentura Bloomberg. Podle posledních průzkumů brexit hodnotí jako neúspěch dvě třetiny Britů.

Británie se v letech 2000 až 2010 stala domovem pro mnoho Evropanů a urychlila hospodářský růst tím, že poskytla pracovníkům uplatnění v řadě odvětví od pohostinství a maloobchodu až po továrny a produkci potravin.

V poslední době však nezaměstnanost v mnoha zemích eurozóny prudce klesla. Mzdy a životní úroveň ve východní Evropě naopak rostly. Výsledkem je, že víc občanů unie zůstává doma a zhruba 150 tisíc příchozích v loňském roce tvořilo pouhých 13 procent celkového přílivu lidí do Británie. To je prudký pokles z 52 procent v roce 2018 a 42 procent v roce 2019.

Pandemie otočila trend

Velkou měrou k tomu přispělo Polsko. Po vstupu do Evropské unie v roce 2004 se stovky tisíc Poláků stěhovaly do zemí napříč Evropskou unií včetně Británie. Poláci se v roce 2010 stali nejpočetnější skupinou v Británii narozených dětí cizinců, a přeskočili dokonce Indy. Trend se však obrátil, když se mnoho Poláků během pandemie vrátilo domů.

Další příčinou odlivu Evropanů je zmenšující se propast v prosperitě mezi Británií a méně bohatými částmi starého kontinentu. Údaje Světové banky ukazují, že hrubý domácí produkt Spojeného království na hlavu na základě parity kupní síly byl v roce 2001 více než dvojnásobný oproti Polsku, ale v roce 2021 už byl pouze o 29 procent vyšší. Mzdy se v Polsku za uplynulých 20 let téměř zdvojnásobily. V Rumunsku, které bylo rovněž silným zdrojem nové pracovní síly, stouply mzdy dokonce pětkrát.

„V Polsku se některé regiony a města staly velmi konkurenceschopnými. Se mzdou, kterou zde můžete dostat, můžete mít docela pěkný život ve srovnání s jinými hlavními městy v Evropské unii," uvedl Piotr Arak, ředitel Polského ekonomického institutu.

Na jihu kontinentu začíná být lépě

Také pracovní trhy v jihoevropských zemích dříve sužovaných dluhovou krizí už vypadají zdravěji. Mnohé z nejproblémovějších částí jižní Evropy před deseti lety, včetně Španělska, Portugalska a Řecka, očekávají některé z nejrychlejších temp růstu ekonomik v nadcházejících letech.

Zato vyhlídky ostrovní země se mezitím zhoršily. „Ekonomika si nevede příliš dobře. Nejatraktivnější pracovní místa jsou nyní spíš v Nizozemsku a Německu než ve Spojeném království,“ říká výzkumný pracovník London School of Economics Pawel Bukowski, který se do Británie přestěhoval z Polska v roce 2016.

