Češi stále premianti Evropy. Mají nejnižší nezaměstnanost v EU

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v říjnu klesla na šest procent, což je o desetinu bodu méně než v září. Nejmenší zastoupení lidí bez práce bylo i nadále v České republice, kde nezaměstnanost klesla na 2,1 procenta ze zářijových 2,2 procenta. Uvedl to evropský statistický úřad Eurostat.

V zemích platících eurem se míra nezaměstnanosti snížila stejně jako v EU o desetinu bodu a dosáhla 6,5 procenta. Podle agentury AFP je to nejnižší hodnota od zavedení této statistiky. Před rokem v říjnu dosahovala míra nezaměstnanosti v eurozóně 7,3 procenta, zatímco v celé EU činila 6,6 procenta.

Eurostat odhaduje, že v desátém měsíci letošního roku bylo v EU bez práce 12,953 milionu lidí, z toho 10,872 milionu v eurozóně. Ve srovnání s loňským říjnem počet nezaměstnaných v EU klesl o 1,158 milionu a v zemích platících eurem o 1,053 milionu.

Mezi mladými lidmi do 25 let bylo v říjnu v EU 15,1 procenta nezaměstnaných, zatímco v září to bylo 15,2 procenta. Nezaměstnanost mezi muži v EU klesla také o desetinu procentního bodu na 5,7 procenta, u žen zůstala stejně jako v září a činila 6,4 procenta.

Za Českem následuje Německo a Polsko

Nejnižší nezaměstnanost po Česku měly se třemi procenty Německo a Polsko. Největší zastoupení nezaměstnaných bylo stejně jako v řadě předchozích měsíců ve Španělsku, a to 12,5 procenta. Následuje Řecko s podílem 11,6 procenta.

Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.

V případě Česka Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od údajů Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v České republice v říjnu zůstala na zářijové hodnotě 3,5 procenta. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.

