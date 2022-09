Bod zvratu? Poprvé za 30 let porostou mladé ekonomiky v Asii rychleji než Čína

Mladé trhy v Asii letos poprvé za více než 30 let porostou rychleji než Čína. Ve svém nejnovějším výhledu to uvádí Asijská rozvojová banka (ADB). Navzdory známkám oživení ale snížila prognózu růstu hrubého domácího produktu (HDP) pro ekonomiky regionu, hlavně kvůli dlouhodobé politice nulové tolerance nemoci COVID-19 v Číně.

"Naposledy to bylo v roce 1990, kdy růst (v Číně) zpomalil na 3,9 procenta, zatímco HDP ve zbytku regionu vzrostl o 6,9 procenta," uvedla banka.

Podle nové prognózy HDP rozvíjejících se zemí Asie bez Číny letos vykáže růst o 5,3 procenta. Čínské ekonomice ADB předpovídá růst o 3,3 procenta.

Na příští rok ADB zhoršila prognózu růstu Číny na 4,5 procenta z dubnových 4,8 procenta. Důvodem je zhoršující se zahraniční poptávka, která tlumí investice ve zpracovatelském průmyslu.

Ačkoliv celý region vykazuje díky cestovnímu ruchu známky pokračujícího oživení, globální problémy zpomalují celkový růst, upozornila ADB. Celkově se HDP rozvíjejících se zemí Asie podle prognózy v letošním roce zvýší o 4,3 procenta a příští rok o 4,9 procenta. V červenci ADB předpovídala, že letos ekonomika regionu vzroste o 4,6 procenta a že příští rok tempo růstu zrychlí na 5,3 procenta.

Inflace podle nejnovějšího odhadu letos bude činit 4,5 procenta a příští rok zpomalí na čtyři procenta. Obě čísla byla však zpřesněna směrem vzhůru z červencových 4,2 procenta, respektive 3,5 procenta. Mohou za to dodatečné inflační tlaky způsobené náklady na potraviny a energie, upozornil server zpravodajské televize CNBC.