Křetínský se snaží o nemožné. Casino téměř jistě nesplatí své závazky, tvrdí agentura S&P

Agentura S&P Global snížila rating francouzského řetězce supermarketů Casino hlouběji do spekulativního pásma. Firma, o kterou má zájem český podnikatel Daniel Křetínský, podle S&P téměř jistě nevyrovná své závazky vůči věřitelům a ocitne se v platební neschopnosti, píše Reuters.

Podnik už dříve oznámil, že se s Křetínským a jeho obchodními partnery dohodl na restrukturalizačním plánu, který má odvrátit bankrot.

Agentura zhoršila známku, kterou hodnotí schopnost firmy dostát svým závazkům, na CC z dřívější CCC - a dává společnosti negativní výhled. Casino buď nebude mít na splátku úroků, nebo nesplatí jistinu, anebo uskuteční restrukturalizační plán s Křetínským, díky němuž získá nové peníze. V každém případě to bude znamenat, že původní závazky nebudou dodrženy tak, jak se na nich firma dohodla s věřiteli.

Miliarda od Křetínského a spol.

Křetínský a jeho obchodní partner Marc Ladreit de Lacharrière za podpory britského fondu Attestor podle dohody vloží do Casina čerstvý kapitál v objemu 1,2 miliardy eur (asi 29 miliard korun). Dluh firmy za 6,4 miliardy eur bude součástí restrukturalizace. Konsorcium vedené Křetínským nakonec bude vlastnit 50,4 až 53 procent akcií Casina.

Negativní výhled odráží skutečnost, že agentura sníží rating na známku D, tedy default neboli platební neschopnost, pokud Casino provede restrukturalizaci nebo pokud přestane splácet dluh, uvedla agentura.

