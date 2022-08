Bidenův historický úspěch. USA pošlou stovky miliard na ekologii, zaplatí to bohatí a korporace vyššími daněmi

Američané pošlou v přepočtu více než 10 bilionů korun na soubor proklimatických opatření prezidenta Joea Bidena. Zaplatit by to měli nejbohatší jedinci a velké korporace na daních.

Americký Senát dnes schválil návrh zákona, který podle členů Demokratické strany prezidenta Joea Bidena přinese zásadní pokles emisí skleníkových plynů, sníží ceny léků pro seniory a přiměje korporace a bohaté jedince platit více na daních.

Nyní soubor opatření v hodnotě 430 miliard dolarů (10,3 bilionu korun) míří do Sněmovny reprezentantů, kde má Bidenova strana většinu.

Republikáni byli všichni proti

Senát návrh zákona schválil v poměru 51 hlasů ku 50. Pro se vyslovilo všech 50 demokratů a rozhodující hlas přidala viceprezidentka Kamala Harisová. Padesátka republikánských senátorů hlasovala proti. Republikáni plán odmítají, protože podle nich poškodí ekonomiku a podpoří už tak vysokou inflaci.

Senátoři k hlasování přistoupili po více než 15 hodinách jednání o dodatcích k návrhu. Hlasování ve Sněmovně reprezentantů se podle agentury Reuters očekává v pátek, poté musí zákon ještě svým podpisem potvrdit prezident.

„Sněmovna by měla schválit návrh zákona o klimatických změnách, daních a lécích co nejdříve a já se těším na to, až ho budu moci podepsat,“ uvedl Biden v prohlášení vydaném po hlasování.

