Berlín, Londýn, Paříž. Stovky lidí protestují proti Trumpovi s Muskem

Stovky lidí dnes v některých evropských městech protestovaly proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho poradci, miliardáři Elonu Muskovi.

Demonstranti se sešli ve Frankfurtu, Berlíně, Londýně, Paříži nebo Lisabonu poté, co tento týden americký prezident představil rozsáhlá globální cla, píše agentura Reuters.

Ve Frankfurtu uspořádala demonstraci oficiální organizace Demokratické strany pro občany USA žijící v zahraničí. V Berlíně se protestovalo před autosalonem firmy Tesla, jejíž majitelem je právě Elon Musk. Protestující drželi transparenty vyzývající americké občany žijící v Německu, aby protestovali za "ukončení chaosu" ve Spojených státech.

Ve francouzském hlavním městě se na náměstí Republiky sešlo asi 200 lidí, převážně Američanů. Někteří protestující mávali transparenty s nápisy "Odpor proti tyranovi", "Právní stát", "Feministky za svobodu, ne za fašismus" nebo "Zachraňte demokracii!".

Protesty proti Trumpovi a Muskovi se konaly také v dalších evropských městech, včetně Londýna a Lisabonu. V britském hlavním městě se na Trafalgarském náměstí sešlo několik stovek lidí s nápisy jako "Hrdý Američan se stydí", shromáždění skandovali "Ruce pryč od Kanady, ruce pryč od Grónska, ruce pryč od Ukrajiny", zatímco zněly projevy kritizující současného amerického prezidenta, píše Reuters.

