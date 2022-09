Barclays čelí žalobě. Omylem prodala dluhopisy v hodnotě 15 miliard dolarů

Britská mezinárodní bankovní společnost Barclays čelí žalobě akcionářů, kteří tvrdí, že kvůli chybám v papírování utrpěli značné finanční ztráty. Barclays omylem prodala dluhopisy v hodnotě 15 miliard dolarů (381 miliard korun) více, než kolik jich měla zaregistrovaných k prodeji, informuje agentura Bloomberg.

Reklama

Skupina investorů, kteří podali žalobu jsou vedení Plánem pro odchod do důchodu policistů a hasičů v North Miami Beach a Plánem pro odchod do důchodu pro zaměstnance města North Miami Beach. Banka podle nich uvedla nepravdivá tvrzení a neuvedla důležité informace o nesprávném vydávání cenných papírů. Žaloba byla podána u federálního soudu na Manhattanu, píše Bloomberg.

Barclays v březnu uvedla, že po registraci u amerických regulátorů v srpnu 2019 vydala 36 miliard dolarů investičních produktů jako jsou akcie či dluhopisy, ale měla vydat 20,8 miliard dolarů. Chyba vyžadovala zpětný nákup jedné miliardy dolarů (25 miliard korun), čímž Barclays ztratila 591 milionu dolarů.

Odhalení této informace podle investorů vedlo k poklesu podílu Barclays v Amerických depozitních dokladech (ADR) o 11 procent. ADR představují cenné papíry zahraniční společnosti a umožňují obchodovat s akciemi na finančním trhu USA.

Sázka na dluhopisy je letos kvůli masivní inflaci předem prohraná Money Dluhopisy jako jedna z klíčových tříd investičních aktiv mají za sebou nejhorší start do nového roku za poslední čtyři dekády. Nejširší globální dluhopisový index Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond od začátku roku ztratil osm procent. Index výkonnosti českých vládních dluhopisů letos klesl o šest procent, uvedl Michal Stupavský ze společnosti Conseq Investment Management. ČTK, vku Přečíst článek

Burza v Moskvě se po půl roce otevírá zahraničním investorům. Ne všem Trhy Po téměř šestiměsíční uzavírce se v pondělí opět otevře moskevská burza zahraničním investorům. Zatím na ní budou moci obchodovat pouze s dluhopisy a pouze investoři ze „zemí, které nejsou nepřátelské“, uvedl server BBC. pej Přečíst článek

Čínské akcie na Wall Street to mají nahnuté. Tencent spěchá na burzu v Hongkongu Zprávy z firem Deset let vedou Peking s Washingtonem spor o přístup k auditu čínských firem obchodovaných na americké burze. A riziko, že tyto firmy budou muset americký parket opustit, stále přetrvává. Čínské podniky tak aktivují záložní plány, vstupují na asijské burzy. To je i případ společnosti Tencent, která své akcie uvede na burze v Hongkongu příští týden. ČTK, vku Přečíst článek