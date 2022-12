Bankman-Fried je ochoten v USA vypovídat ohledně bankrotu FTX

Zakladatel a bývalý ředitel zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX Sam Bankman-Fried je ochoten 13. prosince vypovídat před výborem pro finanční služby americké Sněmovny reprezentantů. Napsal to na Twitteru. Regulační orgány se snaží objasnit jeho roli v bankrotu FTX, který otřásl celým odvětvím kryptoměn.

Není jasné, zda Bankman-Fried přijde osobně

Předsedkyně sněmovního výboru Maxine Watersová agentuře Reuters ve čtvrtek řekla, že je připravena Bankmana-Frieda předvolat soudní obsílkou, pokud nebude souhlasit s tím, že se příští týden slyšení v Kongresu zúčastní dobrovolně. Řekla také, že se snaží najít nejvhodnější způsob, jak to udělat.

„Pořád nemám přístup k většině svých dat - k pracovním ani k osobním. Takže jsem limitován tím, co budu schopen říct, a nebudu tudíž tak nápomocen, jak bych chtěl,“ napsal Bankman-Fried. „Pokud si ale výbor pořád myslí, že to bude přínosné, jsem ochoten 13. vypovídat,“ dodal.

Není ale jasné, zda se Bankman-Fried plánuje slyšení před sněmovním výborem zúčastnit osobně, anebo přes videohovor.

Watersová Bankmana-Frieda už v pondělí přes Twitter vyzvala, aby se slyšení zúčastnil. V sérii dalších tweetů pak napsala, že na základě více rozhovorů v médiích od pádu FTX „je nám jasné, že informace, které máte, k výpovědi postačují.“

Americká kryptoměnová burza FTX vyhlásila bankrot v listopadu. Přiměla ji k tomu krize likvidity, která klienty připravila minimálně o miliardu dolarů (asi 24 miliard korun), uvedla agentura Reuters. Bankman-Fried připustil, že při řízení pochybil a že nedokázal pádu FTX zabránit. Odmítl ale, že chtěl někoho podvést.

