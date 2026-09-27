Auta zlevní, emise stoupnou. Trump oznámil mírnější normy pro spotřebu motorů
Americký prezident Donald Trump oznámil schválení nových norem pro spotřebu aut, které rozvolní tuto regulaci. Podle něj to povede k zlevnění automobilů. Mírnější normy budou znamenat menší tlak na americké automobilky pro zavádění elektrických pohonů. Mírnější normy ale povedou k větší spotřebě paliv a růstu emisí. Americké úřady představí nové normy v pondělí, uvedla agentura Reuters.
Normy pro spotřebu paliva aut postupně zpřísnila administrativa Trumpova předchůdce Joea Bidena, která se tak snažila tímto krokem podpořit přechod na elektrické pohony. Trump již dříve slíbil, že rozhodnutí svého předchůdce zreviduje.
Trump v sobotu oznámil, že nové normy schválil a označil to za „velký den pro lidi pracující v automobilovém průmyslu a kupující auta“. Normy podle něj povedou k poklesu cen a úsporám pro domácnosti v řádu tisíců dolarů.
Evropa chce dekarbonizovat těžký průmysl, ale u oceli a cementu se ukazuje, jak složitý a drahý tento proces bude. První projekty vznikají, k masovému nasazení mají však stále daleko.
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Názory
Evropa chce dekarbonizovat těžký průmysl, ale u oceli a cementu se ukazuje, jak složitý a drahý tento proces bude. První projekty vznikají, k masovému nasazení mají však stále daleko.
Trump, jehož Republikánskou stranu čekají v listopadu klíčové parlamentní volby, také uvedl, že firmy přislíbily velké investice do automobilové výroby ve Spojených státech.
O kolik stoupnou emise
Podle návrhu amerického ministerstva dopravy, který cituje agentura Reuters, by rozvolnění norem mohlo zlevnit nový vůz v průměru o 930 dolarů (19 700 korun). Ministerstvo také odhaduje, že krok do roku 2050 povede k vyšší spotřebě paliv o skoro 400 miliard litrů a k nárůstu uhlíkových emisí o pět procent.
Trump opakuje, že chce svými politikami posílit americký automobilový průmysl. Pohrozil například zavedením cel na dovozy ze zahraničí.
Británie čelí tlaku z Bruselu, aby zpřísnila obchodní politiku vůči Číně a přiblížila se pravidlům Evropské unie. Ve hře jsou zejména cla na čínská auta a připravovaný režim Made in Europe, který má při využívání veřejných peněz zvýhodňovat evropskou výrobu. Londýn se obává, že pokud zůstane mimo, může to zasáhnout jeho automobilový průmysl.
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Zprávy z firem
Británie čelí tlaku z Bruselu, aby zpřísnila obchodní politiku vůči Číně a přiblížila se pravidlům Evropské unie. Ve hře jsou zejména cla na čínská auta a připravovaný režim Made in Europe, který má při využívání veřejných peněz zvýhodňovat evropskou výrobu. Londýn se obává, že pokud zůstane mimo, může to zasáhnout jeho automobilový průmysl.
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Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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