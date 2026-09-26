Darujte krev, dostanete vyšší úrok. Zadlužené státy hledají peníze u občanů
Darovat krev a získat výhodnější investici. Rumunsko láká občany na státní dluhopisy s úrokem přes sedm procent, pokud doloží, že pomohli doplnit zásoby krve. Neobvyklá nabídka podle agentury Bloomberg ukazuje širší trend. Zadlužené vlády se stále častěji obracejí na drobné střadatele. A o jejich peníze soupeří vyššími úroky, daňovými výhodami i reklamními kampaněmi.
Šestačtyřicetiletý projektový manažer Ionut Nedelea několikrát do roka vystojí frontu v odběrovém zařízení v centru Bukurešti. Ví, že jeho krev může pomoci někomu v nouzi. Vedle dobrého pocitu ale získává také finanční výhodu.
Po odběru nahraje potvrzení o darování krve do svého makléřského účtu. Tím se mu otevře možnost koupit rumunské státní dluhopisy s úrokovou sazbou přes sedm procent. Proti běžné nabídce pro drobné investory dostane celý procentní bod navíc.
„Darování vám může zabrat půl dne, ale rozhodně to stojí za to,“ řekl Nedelea agentuře Bloomberg.
Krev pro nemocnice, peníze pro stát
Rumunský program propojuje dva problémy. Chronický nedostatek krve a potřebu financovat vysoký rozpočtový deficit. Od začátku roku 2025 stát prostřednictvím zvýhodněných dluhopisů pro dárce získal od desítek tisíc investorů přibližně 2,8 miliardy lei, tedy asi 604 milionů dolarů, uvádí Bloomberg.
Celý rumunský program prodeje státních dluhopisů drobným investorům, jehož je nabídka pro dárce součástí, už pokrývá téměř pětinu výpůjčních potřeb vlády.
Dluhopisové trhy zažívají další prudký výprodej a investorům přestává stačit ani pětiprocentní výnos. Americké státní bondy se dostaly na nejvyšší úrovně za téměř dvě desetiletí, tlak se přelévá do Evropy, Japonska i Česka a trh stále více sází na další růst sazeb Fedu. Dražší ropa a rostoucí náklady na obsluhu amerického dluhu napětí ještě zvyšují.
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Dluhopisové trhy zažívají další prudký výprodej a investorům přestává stačit ani pětiprocentní výnos. Americké státní bondy se dostaly na nejvyšší úrovně za téměř dvě desetiletí, tlak se přelévá do Evropy, Japonska i Česka a trh stále více sází na další růst sazeb Fedu. Dražší ropa a rostoucí náklady na obsluhu amerického dluhu napětí ještě zvyšují.
Kampaň vznikla v roce 2023 ve spolupráci s populární rockovou rozhlasovou stanicí. Rumunské ministerstvo financí podle Bloombergu obhajuje vyšší úročení společenským přínosem. Cílem je podpořit dárcovství krve. Náklady navíc podle něj zmírňuje skutečnost, že program získává propagaci i televizní reklamní prostor zdarma.
Vlády objevují sílu drobných střadatelů
Rumunsko není jedinou zemí, která hledá nové cesty k úsporám domácností. Od Itálie přes Japonsko až po Brazílii se vlády snaží přesvědčit běžné občany, aby část peněz půjčili státu.
Pro ministerstva financí mají drobní investoři jednu podstatnou výhodu. Nakoupené dluhopisy obvykle drží delší dobu. Zahraniční instituce nebo hedgeové fondy naproti tomu mohou při otřesech na trzích rychle prodávat. Vyšší úrokové sazby navíc státní dluhopisy zatraktivnily i pro lidi, kteří dříve nechávali úspory především v bankách.
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Podle údajů OECD citovaných Bloombergem držely domácnosti v roce 2024 přibližně 11 procent vládního dluhu ve sledovaných zemích. Proti roku 2021 se jejich podíl více než zdvojnásobil.
Japonsko láká rekordními výnosy i kreslenou postavičkou
Výrazný zájem zaznamenává Japonsko. Podle agentury Bloomberg dosáhl prodej státních dluhopisů drobným investorům za období od dubna do září rekordních 5,14 bilionu jenů, přibližně 33 miliard dolarů. Meziročně jde o nárůst o 84 procent.
Střadatele přitahují výnosy, které jsou nejvyšší za poslední desetiletí. Stát ale pomáhá zájmu také marketingem. K propagaci využívá například kreslenou postavičku Kokusai-sensei, tedy „učitele státních dluhopisů“. V srpnu spustil další kampaň, která investování představuje jako přínos pro všechny.
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Japonští představitelé také zvažují možnost zařadit dluhopisy na daňově zvýhodněné investiční účty nebo snížit dědickou daň vztahující se na tato aktiva. Snaha získat domácnosti má ovšem svou cenu. Vyšší úroky a daňové úlevy mohou financování státu prodražit. Sunil Krishnan ze společnosti Aviva Investors proto podle Bloombergu upozorňuje, že drobní investoři už pro vlády nepředstavují levný zdroj půjček.
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Lepší život jako téma čísla
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