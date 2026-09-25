Brusel tlačí na Británii: Zdražte čínská auta, jinak můžete narazit v Evropě
Británie čelí tlaku z Bruselu, aby zpřísnila obchodní politiku vůči Číně a přiblížila se pravidlům Evropské unie. Ve hře jsou zejména cla na čínská auta a připravovaný režim Made in Europe, který má při využívání veřejných peněz zvýhodňovat evropskou výrobu. Londýn se obává, že pokud zůstane mimo, může to zasáhnout jeho automobilový průmysl.
Británie by měla zvýšit cla na čínské automobily a více sladit svou obchodní politiku s Evropskou unií. Podle deníku Financial Times to britskému premiérovi Andymu Burnhamovi sdělili zástupci EU s tím, že nejjednodušším řešením by bylo připojení Británie k evropské celní unii.
Důvodem jsou připravovaná pravidla označovaná jako Made in Europe, která mají při využívání veřejných peněz zvýhodnit zboží vyrobené v Evropské unii. Londýn se obává, že pokud Británie zůstane mimo tento systém, může to poškodit tamní automobilový průmysl.
Burnham tento týden uvedl, že bude usilovat o to, aby byla Británie v rámci nových pravidel považována za důvěryhodného partnera. Členství v celní unii ale nadále odmítá.
Brexit nemusí být definitivní. Bývalý britský premiér Tony Blair vyzývá vládu Andyho Burnhama, aby návrat Spojeného království do Evropské unie zařadila mezi dlouhodobé cíle země. Británie se podle Blaira ale nemá vracet do EU v dnešní podobě, nýbrž do reformovaného bloku schopného lépe soupeřit se Spojenými státy a Čínou. Blairův institut navrhuje mezitím mnohem těsnější spolupráci v obraně, energetice nebo umělé inteligenci.
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Politika
Brexit nemusí být definitivní. Bývalý britský premiér Tony Blair vyzývá vládu Andyho Burnhama, aby návrat Spojeného království do Evropské unie zařadila mezi dlouhodobé cíle země. Británie se podle Blaira ale nemá vracet do EU v dnešní podobě, nýbrž do reformovaného bloku schopného lépe soupeřit se Spojenými státy a Čínou. Blairův institut navrhuje mezitím mnohem těsnější spolupráci v obraně, energetice nebo umělé inteligenci.
EU chce více výroby v Evropě
Smyslem politiky Made in Europe je omezit závislost evropských ekonomik na čínských součástkách a technologiích. Při nákupech financovaných z veřejných peněz by mohly evropské státy zvýhodňovat výrobky vznikající v EU.
Pravidla se mají týkat zejména strategických odvětví, jako jsou elektromobily a automobilové technologie, baterie, obnovitelné zdroje, energetika nebo některé průmyslové a obranné technologie. Podmínkou pro získání veřejné podpory by mohl být například evropský původ výrobku, jeho součástek nebo určité části výroby.
Británie proto tlačí na Brusel, aby do systému zahrnul také její automobilové, chemické a energetické dodavatelské řetězce.
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Názory
Pokud by nadnárodní korporace platily daně tam, kde působí, „z ničeho nic“ by se v daňovém výběru globálně objevilo kolem 500 miliard dolarů. Už století svět přihlíží účetním machinacím. Nyní to však vypadá, že si vlády začínají uvědomovat, že se samy připravují o peníze, které jim mohou pomoci z dnešní svízelné situace.
Brusel se obává obcházení cel přes Británii
Podle jednoho z unijních úředníků citovaných Financial Times by většinu problémů vyřešil vstup Británie do celní unie. Odstranil by také rozdíly v celní politice, které vyvolávají obavy, že by čínské firmy mohly obcházet evropská cla dovozem přes Británii.
Londýn už letos následoval Evropskou unii u oceli, když zdvojnásobil cla na 50 procent a snížil dovozní kvóty na polovinu. U čínských elektromobilů ale stejnou cestou nešel a cla zavedená Evropskou unií v roce 2024 nepřevzal.
Čínští výrobci díky tomu letos získali už 16 procent britského trhu s novými automobily.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Londýn balancuje mezi Bruselem a Pekingem
Tvrdší postup vůči čínskému dovozu by ale pro Británii nebyl bez rizika. Financial Times upozorňuje, že zvýšení obchodních ochranných opatření by mohlo vyvolat konflikt s Pekingem.
Čína je přitom pro Británii významným investorem a obchodním partnerem. Londýn se tak dostává mezi dva protichůdné tlaky: na jedné straně chce udržet co nejlepší přístup k evropskému trhu a novým pravidlům Made in Europe, na druhé nechce poškodit ekonomické vztahy s Čínou.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.