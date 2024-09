David Ondráčka: Na skok v hlavním městě světa. New York vás pohltí

Po delší době jsem měl možnost strávit chvíli v New York City, pro mě hlavním městě světa. Nabízím pár postřehů z města, které miluji. New York je svérázný vesmír plný energie a nekonečných možností, dynamiky a změn, ale taky kontrastů, rozmanitosti, konkurence, jazyků. Pořád se tady něco děje a mění, město nikdy nespí, ale zároveň ony tradiční ikonické jistoty drží - Coney Island, Central Park nebo Brooklyn Bridge. Stojí za to zažít aspoň chvíli Big Apple, onen Gotham City, a hlavně zažít Newyorčany.

Před lety jsem měl možnost v New Yorku studovat a žít, proto jsem ho chtěl ukázat dětem, aby to taky zažili. Po návratu do Čech byla reakce mých dcer jednoznačná - „řekni nám jeden, jediný důvod, proč bychom se neměli do New Yorku hned přestěhovat“. No, důvody se najít dají, ale celé to prostě splnilo účel. Děti mají své sny, viděly možnosti a pokud budou jednou chtít, je to na nich.

Svět v malém

New York je spíš malá zeměkoule, než Amerika. Opravdu to je „Melting pot“ v pravém smyslu, vtahuje do sebe lidi z různých částí světa, láká je, vstřebává. Projdete pár ulic a ocitnete se v jiné zemi, v jiné realitě. Je fascinující střídat Little Italy, Chinatown, Bronx, ortodoxní židovskou čtvrť, hipsterský Williambsburg, Senegal v Harlemu, East Brooklyn plný mexických pristěhovalců, nebo Brighton Beach s ruskou komunitou. Komunity žijí svým životem, mají své obchody, někdy i školy, tradice, žijí úplně po svém. Odhad je, že zhruba 20 procent Newyorčanů nemluví vůbec anglicky. Jakože vůbec. Žijí si jen ve své komunitě, prodávají ve svých obchůdkách, a ostatní věci s úřady a okolním světem jim zařizují jejich lidi.

Některé části New Yorku jsou až nechutně bohaté. I ten Wall street je pořád vlivný, i když i to se postupně mění a i jiná finanční centra ziskavaji vliv. V těchto čtvrtích se mohutně staví, třeba rozvoj pierů u Hudson River, ale taky velké části Brooklynu. Bohatí lidé (anebo zbohatlíci z celého světa) kupují nemovitosti (mnohdy to je mix praní peněz a kupování si společenského statusu), a realitní trh tomu jde naproti a doplňuje nabídku novými condos a loftů s fantastickými výhledy.

Ale když zajedete kousek dále třeba v Queens, Bronxu nebo i Brooklynu, už to nepůsobí jako velkoměsto, ale spíš takový klidný zapadákov, který začíná připomínat i jiný americká města. Pocit kontrastu, když v dálce vidíte linii osvětlených mrakodrapů Manhattanu, ale jste téměř na venkově, je působivý.

Subway Stories

Newyorské metro, to je zážitek obrovský, tam se pozná onen vibe velkoměsta. Mimořádný systém linek se svým chaosem, koloritem, tradicí, atmosférou, zvlástních výlezů z podzemky. Skutečný New York se tady odráží v očích cestujících. V metru potkáte opravdu kohokoliv a cokoli, všechny barvy, rasy i sociální vrstvy. Lidi uvnitř tančí, hrají hudbu, někteří žebrají, prochází za jízdy mezi vagóny (i když to je celkem nebezpečné). A hlavně tady potkáte Newyorčany, svět v malém, Černoši (a nejen oni), co jedou hrát na ulici basket, umělce, modelky, byznysmeny, babičky s taškami, neskutečný babylón ras, jazyků i typů lidí.

Umění všude

Město je také centrem umění. To je tady všude a ta šíře a rozmanitost nabídka všeho je obrovská. Od galerií v Chelsea, přes MoMA a PS1, Whittney nebo Gugennheim, přes divadla na Broadway, taneční Joyce až po malé galerie, kluby, jazzové nebo stand-up bary. Pro fajnšmekry všeho druhu - to je menu, ze kterého se dají vybírat zážitky. A vede to k neskutečné konkurenci a přílivu toho nejlepšího. Prosadit se je velmi těžké, až někdy kruté, ale tady je vidět obrovský rozdíl třeba proti malému českému kulturnímu rybníčku.

Skvělá věc byly tentokrát přenosy oper přimo před budovou Met. Ty nejlepší světové operní inscenace a špičkoví muzikanti, jsou zkrátka zdarma pro všechny pod newyorským nebem. Ale podobně šlo venku sledovat třeba probíhající tenisové US Open. V tom je taky kouzlo dostupnosti, které město nabízí všem.

Columbia University

Protože jsem před lety chvíli na Columbii studoval, chtěl jsem campus ukázat dětem. Vždy se dalo téměř kamkoli na škole jít, byla to skvělá oáza na horním Manhattanu. Ale bohužel teď to nejde. Po nedávných demonstracích a vyhrocených protestů kolem Gazy, je dnes celý campus pro veřejnost uzavřen, hlídají ho policajti a pouští dovnitř jen studenty a zaměstnance. Je to škoda, snad se to změní.

Nejen liberální bublina

New York je brán v Americe jako výstřední liberální bublina, plná queer lidí, elitářství a snobismu. Samozřejmě to tam je a v některých čtvrtích velmi silně. Ale zároveň to opravdu neplatí všude a stačí zajet o pár bloků vedle a jste v jiném světě i politicky, ideologiky i sociálně. Je to město kontrastů, kde každá ulice vypráví jiný příběh, i ten politický.

Je však především to město, které by člověk měl navštívit. Dají se najít rozumné letenky, ubytování není levné, ale nemusí být v centru Manhattanu. Úplně v pohodě se dá bydlet i v Brooklynu nebo Queensu, má to svou atmosféru a dá se to zvládnout i finančně. A zážitek to je mimořádný, to lze garantovat.

