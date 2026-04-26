Náročná sezona. Pojišťovny v zimě řešily více zraněných turistů v cizině
Pojišťovny zaznamenaly v uplynulé zimní sezoně nárůst počtu zranění českých turistů v zahraničí. Nejčastějšími případy byly úrazy kolenních vazů, zlomeniny nohou a zranění zápěstí a loktů z lyžování a snowboardingu. Výrazně ale přibylo i případů z exotických destinací, vyplývá z ankety mezi největšími tuzemskými pojišťovnami.
Generali Česká pojišťovna za uplynulou zimní sezonu eviduje 1795 škod za více než 30 milionů korun, proti předchozí zimě je to nárůst počtu i objemu škod o téměř 40 procent, řekla mluvčí pojišťovny Pavlína Adámková. U České podnikatelské pojišťovny se počet škod z cestovního pojištění za zimu zvýšil podle mluvčí Adély Janů o sedm procent na 1450 s celkovým plněním 22 milionů.
Nárůst zaznamenala také ERGO Cestovní pojišťovna. Průměrnou cenu škody v souvislosti se zimními sporty letos eviduje ve výši 12 400 korun, což je meziroční nárůst o dvě procenta, uvedl manažer marketingu a komunikace pojišťovny Vlastimil Divoký. Nejvíce škod podle něj vzniklo v Itálii a Rakousku, přičemž nejčastěji to byly zlomeniny a zranění kyčlí, kolen a zápěstí.
Leaders
Češi podle Adámkové stále častěji vyrážejí na zimní dovolené do zahraničí, přičemž tyto pobyty jsou obvykle kratší než v minulosti. Zároveň se podle ní mění charakter zimní sezony, která už není spojena jen s lyžováním. Přibývá klientů, kteří v zimě cestují do teplejších, často exotických destinací. Nejvíce škod z cestovního pojištění je i nadále hlášeno z Itálie a Rakouska, kam Češi nejčastěji vyrážejí na zimní dovolené. Naopak Slovensko se v tomto ohledu dostává do pozadí a počet hlášených škod odtud klesá. Mezi exotickými destinacemi dlouhodobě dominuje Thajsko, odkud eviduje Generali ČP největší počet pojistných událostí.
Nejdražší zásah Kooperativy byl na Kanárských ostrovech, kde si chlapec zlomil stehenní kosti a ošetřený byl v místní nemocnici. "Po konzultaci s revizní lékařkou jsme se rozhodli, že nebudeme riskovat zpáteční let běžnou linkou a poslali jsme pro něj a pro jeho maminku air ambulanci s doprovodem paramedika, včetně následného převozu a přijetí v české nemocnici. Náklady na zásah byly 1,2 milionu," uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa.
