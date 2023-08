Zakladatel Foxconnu Kou kandiduje na prezidenta Tchaj-wanu. Nesmíme se stát příští Ukrajinou, řekl

O post tchajwanského prezidenta se jako nezávislý kandidát chce ucházet zakladatel společnosti Foxconn Terry Kou (v anglickém přepisu Gou). Miliardář to oznámil tisku. Současnou vládu kritizoval za to, že udělala řadu chyb v domácí politice a že posunula Tchaj-wan blíže k válce. Řekl také, že se Tchaj-wan nesmí stát „příští Ukrajinou,“ napsala agentura Reuters.

Kou se původně ucházel o nominaci opoziční Národní strany (Kuomintang). Za tu však nakonec bude kandidovat starosta Nové Tchaj-peje Chou Jou-i. Vládnoucí Demokratická pokroková strana (DPP) postaví do voleb, které jsou plánované na leden, současného viceprezidenta Wiliama Laie. Lai je podle agentury Reuters považován za favorita.

Ve svém projevu Kou kritizoval vládnoucí stranu za to, že posunula Tchaj-wan blíže k válce. „Nedovolím, aby se Tchaj-wan stal příští Ukrajinou,“ uvedl Kou, který v případě svého zvolení slíbil „50 let míru v tchajwanském průlivu“.

Kou na dotaz novinářů popřel, že by ho v jeho politických postojích ovlivňovala skutečnost, že jeho firma má mnoho investic v pevninské Číně. Zdůraznil, že není pod kontrolou Pekingu. „Neřídím se jejich instrukcemi,“ cituje podnikatele agentura Reuters.

Národní strana samostatnou kandidaturu zakladatele Foxconnu kritizovala a vyzvala ho, aby podpořil jejího kandidáta. Kou naopak vybídl ostatní opoziční kandidáty, aby s ním jednali o tom, jak spojit síly.

Zatím však není jisté, že Kou do voleb skutečně zasáhne. Aby mohl kandidovat jako nezávislý, musí do 2. listopadu shromáždit podpisy 300 tisíc voličů.

O nominaci Národní strany, která má podle odborníků vstřícnější postoj k Číně než vládní DPP, se Kou ucházeli již před čtyřmi lety. Tehdy rovněž nominaci nezískal a ve volbách nakonec nekandidoval.